Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen çerçevesiz monitörüne ait render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan monitörün, 23,8 inçlik FHD IPS LCD bir panele sahip olacağı iddia ediliyor.

ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle akıllı telefon üretimi durma noktasına gelen teknoloji devi Huawei'nin monitör ve PC pazarına girebileceğine dair dedikoduları geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Şimdiyse şirketin piyasaya süreceği bu monitörlerden birinin render görüntüleri ortaya çıktı.

IT Home tarafından paylaşılan görüntüler, çerçevesiz tasarıma sahip olan Huawei logolu bir monitörü gösteriyor. Üst ve yan taraflarda çerçeve oranını sıfıra yakın tutan Huawei, logosunun yer aldığı alt tarafta ise çerçeveyi biraz daha kalın tutmuş gibi görünüyor. Bununla birlikte monitör, silindir yapılı ve düz tabanlı metal bir stant üzerinde duruyor.

Huawei'nin çerçevesiz monitörüne ait render görüntüleri:

AD80HW model numarasıyla karşımıza çıkan monitörün 178 derecelik görüş açısına ve 23,8 inçlik FHD IPS LCD ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. %72 NTSC renk gamını destekleyen monitörün ayrıca 16,7 milyon renk görüntüleme kapasitesine ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olduğu da bildiriliyor.

Görüntülerin kaynağı, Huawei'nin 23,8 inçlik monitörünün arka taraftan nasıl göründüğünü de paylaştı. Arkadan bakıldığında gri mat bir kaplamaya sahip olan monitörün üst tarafında yine bir Huawei amblemi görüyoruz. Görüntüler ayrıca arkada tek bir HDMI bağlantısı olduğunu da bizlere gösteriyor.

Huawei'nin görüntülerde yer alan monitörü, BOE Technology Group'un yan kuruluşu olan BOE Video Technology Co. Ltd.'den destek alarak üreteceği söyleniyor. Çinli şirket ayrıca TPV Techonology ortaklığıyla üretilecek 27 inç ve 34 inçlik kavisli ekrana sahip modeller de sunacak. Yeni monitörlerin, 2020 yılı sona ermeden önce tanıtılması bekleniyor.