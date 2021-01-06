Huawei'nin 2018 yılında yaptığı bir patent başvurusu, Çinli otoritelerce kabul edildi. Bu patente göre Huawei, drone ve insansız hava araçları için özel bir sistem geliştiriyor. Yapay zeka destekli bu sistem, bir İHA'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle özellikle de akıllı telefon sektöründe zora giren Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir kendi ekosistemini kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda beyaz eşya, otomobil, IoT cihazları gibi alanlarda zaten çalıştığı bilinen şirketin, insansız hava araçları ve drone'lar üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Şirketin onaylanan yeni bir patenti, Huawei'nin geleceğe yönelik planlarını gözler önüne seriyor.

Huawei'nin 2018 yılında başvuru yaptığı "CN110737212B" kodlu patent, geçtiğimiz günlerde Çin yetkilileri tarafından onaylandı. Patentin esas konusu, insansız hava araçları ve drone gibi araçlar için geliştirilmiş olan yapay zeka destekli bir yönetim ve kontrol sistemini kapsıyor. Huawei, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en önemli insansız hava aracı üreticilerinden Bayraktar'a rakip olabilir gibi görünüyor.

Huawei'nin onaylanan patenti, günlük kullanıcılara da odaklanıyor

Aslına bakacak olursak Huawei'nin insanlı ve insansız hava araçları ile drone'lara olan ilgisi, uzun zamandır bilinen bir şey. Alınan son patent, planların artık daha ciddi bir noktaya geldiğini gösteriyor. Ayrıca patentte yer alan bilgilere göre şirket, gelişmiş hava araçlarının yanı sıra günlük kullanım için tasarlanan drone'ları da yapay zeka ile doldurmayı planlıyor. Hatta kullanıcılar için farklı kullanım modlarına dair bilgiler de bu patentte yer alıyor.

Huawei tarafından geliştirilen patent, 3 farklı modülden oluşuyor. Bu modüller, hava acına herhangi bir komutun gelmesi, analiz edilmesi ve komuta uygun olarak hareket edilmesini sağlıyor. Üstelik tüm bunları gerçekleştiren yapay zeka, esas kullanıcı ile de sürekli olarak iletişim halinde oluyor. Böylelikle o aracı kullanan kişi, anlık olarak veriler alıyor, hava aracının neler yaptığını takip edebiliyor. Huawei'nin patenti etkileyici görünse de şirket, bu patentle ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Yani patentin nasıl bir teknolojiye dönüşeceği, şu an için büyük bir sır.