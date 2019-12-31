2019 yılı boyunca zorluklarla karşılaşan Huawei, öyle görünüyor ki başarısını kesmeden devam ettirmiş. CEO Eric Xu, çalışanlarına gönderdiği yeni yıl mesajında şirketin gelirini açıkladı.

2019 yılı Huawei için oldukça garip ve zorlu bir yıl oldu. Şirket, mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Varlık Listesi’ne eklenmişti. Böylece Huawei, ABD’li ortaklarıyla artık çalışamaz olmuştu. Birçok insan Huawei’ye karşı verilen bu kararın şirketi zarara sokacağını düşünmüş olsa da durum pek de öyle olmadı.

Huawei CEO’su Eric Xu, çalışanlarının yeni yılını kutlamak için hepsine mesaj attı. Eric Xu, attığı mesajda şirketin elde ettiği gelirin 850 milyar Çin yuanı olduğunu belirtti. Bu değeri dolara çevirdiğimizde ortaya 122 milyar dolar çıkıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen anlatalım.

Huawei, bir önceki yıla göre %18 daha fazla gelir elde etti:

Huawei, bu yıl elde ettiği 122 milyar dolar ile bir önceki senenin gelirini geçti. Hem de ortaya oldukça büyük bir fark çıktı. Şirket, bir önceki seneye göre gelirinde %18’lik bir atış yaşadı. Ancak bu durum her şeyin iyi gittiği anlamına gitmiyor.

Şirket belki de en sıkıntılı dönemlerden geçtiği bu sene içerisinde büyük gelir rakamlarına ulaşmış olabilir. Ancak sene başında öngörülen satış rakamları beklenenden çok daha düşük. Şirket, 2019 yılında 240 milyon adet cihaz satışı yaptı. Yine de bu rakamın gelir gibi bir önceki seneden yüksek olduğunu söyleyelim. Huawei, bir önceki yıl 206 milyon cihaz satmıştı.

Eric Xu, çalışanlarına gönderdiği yazıda "Elde ettiğimiz rakamlar ilk başta tahmin ettiğimizin altında, yine de işimiz sağlam ve sorunlar karşısında güçlü duruyoruz" ifadelerine yer verdi. Ardından 'Hayatta kalmak ilk önceliğimiz olacak.’ diye de belirtmeyi unutmadı.

Eric Xu, iyi bir yıldan çıkmış olmalarına rağmen ABD’nin gelişen teknolojiyi durdurma çabalarının devam etmesi durumunda Huawei’nin gelişmesi ve hayatta kalması için zor şartların oluşacağını da belirtti. ABD, birçok yakın olduğu ülkeye Huawei’nin ürünlerini kullanmamalarını söylese de İngiltere ve Hindistan dahil birkaç ülke hâlâ Huawei ürünleri kullanıyor.