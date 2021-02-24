Huawei Mate X2'nin Tamir Ücretleri Açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2’yi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman ile resmen duyurmuştu. Tasarımıyla -en azından Huawei için- büyük bir yenilik ortaya koyan yeni Huawei Mate X2, fiyatıyla ise hemen hemen tüm tüketicilerin tepkisini çekmişti.
Huawei, Mate X2’nin 512 GB’lık sürümü için yaklaşık 3.000 dolarlık bir fiyat etiketi açıklamıştı. Cihazın hem önünün hem de arkasının camdan ibaret olduğunu da düşünürsek bir Huawei Mate X2’ye sahip olmanız halinde onu gözünüz gibi korumanız gerektiğiniz söyleyebiliriz. Peki oldu da Mate X2’yi elinizden düşürdünüz… Bu ultra lüks cihazın tamir ücreti ne kadar olacak?
Huawei Mate X2 (256 GB) tamir ücretleri
- Ana ekran: 883 dolar
- Batarya: 30 dolar
- Telefoto kamera: 130 dolar
- Geniş açı kamera: 51 dolar
- Ana Kamera: 183 dolar
- Arka cam yüzey: 89 dolar
- İkinci ekran: 123 dolar
- Anakart:
- 1.115 dolar (256 GB)
- 1.255 dolar (512 GB)
- Ön kamera: 70 dolar
Görünen o ki Huawei Mate X2’nin sadece ekran tamiri, neredeyse bir amiral gemisi akıllı telefon fiyatına mal olacak. Böylesine yüksek bir tamir ücretinin makul olup olmadığının yorumu siz değerli okuyucularımıza kalsın.
Huawei Mate X2 özellikleri
- İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 9000
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB/512 GB
- Ekran
- Ana Ekran: 8 inç, 2480 x 2200 piksel, 90 Hz, OLED
- İkinci Ekran: 6,45 inç, 2700 x 1160 piksel, 90 Hz OLED
- Arka Kamera: 50MP f/1.9 + 16MP f/2.2 + 12MP f/2.4 + 8MP f/4.4
- Ön Kamera: 16MP f/2.2
- Batarya: 4.500 mAh, 55W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11