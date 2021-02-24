Huawei Mate X2'nin Tamir Ücretleri Açıklandı

Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X2'nin farklı farklı parçaları için tamir ücretlerini açıkladı. Buna göre Huawei Mate X2'nin sadece ekranını değiştirmek bir amiral gemisi akıllı telefona mal olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2’yi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman ile resmen duyurmuştu. Tasarımıyla -en azından Huawei için- büyük bir yenilik ortaya koyan yeni Huawei Mate X2, fiyatıyla ise hemen hemen tüm tüketicilerin tepkisini çekmişti.

Huawei, Mate X2’nin 512 GB’lık sürümü için yaklaşık 3.000 dolarlık bir fiyat etiketi açıklamıştı. Cihazın hem önünün hem de arkasının camdan ibaret olduğunu da düşünürsek bir Huawei Mate X2’ye sahip olmanız halinde onu gözünüz gibi korumanız gerektiğiniz söyleyebiliriz. Peki oldu da Mate X2’yi elinizden düşürdünüz… Bu ultra lüks cihazın tamir ücreti ne kadar olacak?

Huawei Mate X2 (256 GB) tamir ücretleri

Ana ekran: 883 dolar

Batarya: 30 dolar

Telefoto kamera: 130 dolar

Geniş açı kamera: 51 dolar

Ana Kamera: 183 dolar

Arka cam yüzey: 89 dolar

İkinci ekran: 123 dolar

Anakart: 1.115 dolar (256 GB) 1.255 dolar (512 GB)

Ön kamera: 70 dolar

Görünen o ki Huawei Mate X2’nin sadece ekran tamiri, neredeyse bir amiral gemisi akıllı telefon fiyatına mal olacak. Böylesine yüksek bir tamir ücretinin makul olup olmadığının yorumu siz değerli okuyucularımıza kalsın.

Huawei Mate X2 özellikleri