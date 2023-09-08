Huawei, Mate X3'ün devamı niteliğindeki yeni katlanabilir telefonu Mate X5'i tanıttı. Selefine kıyasla tasarım konusunda bir değişikliğe gidilmezken özelliklerde önemli değişiklikler yapıldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda beklenmedik telefon tanıtımlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şirket, yakın zamanda Mate 60 ve Mate 60 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz saatlerde ise bu seriye dahil olacak Mate 60 Pro+’ı tanıtmıştı.

Şirket, bugün yaptığı duyurulara bir yenisini daha ekleyerek yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Mate X5’i tanıttı. Cihaz, mart ayında tanıtılan Mate X3’ün halefi olarak geldi.

İşte Mate X5!

Mate X4 yerine X5 ismini alan telefon, tasarım açısından önceki nesle çok benzer özelliklerle geliyor. Cihazda 7,85 inçlik LTPO OLED ana ekran ve katlandığında kullanılan 6,4 inçlik LTPO OLED kapak ekranı yer alıyor. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. Düşmeye dayanıklı ikinci nesil Kunlun camın ekranda kullanıldığını söyleyelim.

Ön tarafa baktığımızda delikli kamera tasarımıyla karşılaşıyoruz. Burada 8 MP’lik bir kamera kullanılmış. Arkada ise 50 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı ve 12 MP periskop telefoto kamerayla birlikte üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Yeni katlanabilir telefon, 5G bağlantı desteği olduğu söylenen yeni Kirin 9000s işlemciyle gelecek. Bu yonga seti, şirketin son zamanlarda tanıttığı Mate 60 serisinde de kullanılmıştı. Bunların dışında Mate X5, 12/16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneğine sahip olacak.

Pil tarafında 5000 mAh’lik batarya görüyoruz. Batarya, 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarjın desteğiyle geliyor. BeiDou uydu bağlantısı yardımıyla Çin’de iki yönlü uydu mesajlaşması da sunacak sahip olan cihaz, kutudan HarmonyOS 4 ile çıkıyor.

Mate X5, beyaz, siyah, altın, yeşil ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Huawei, Çin’de 15 Eylül’de satışları başlayacak cihazın fiyatlarını açıklamadı. Çin dışında satılıp satılmayacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Huawei Mate X5 teknik özellikleri