Huawei, Wi-Fi 7 destekli yeni tableti MatePad Pro 12.2 modelini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu. MatePad Pro 12.2, yüksek ekran yenileme hızı, stylus ve klavye desteğiyle üretkenlik ve yaratıcılık odaklı kullanıcıları hedefliyor. Huawei MatePad Pro 12.2'nin Türkiye satış fiyatı ve ön sipariş kampanya detayları paylaşıldı.

Huawei, İstanbul’da düzenlediği özel bir etkinlikte yeni tableti MatePad Pro 12.2’yi tanıttı. Sektör davetlilerinin katıldığı gecede, tabletin hem donanım özellikleri hem de farklı kullanım alanları katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Deneyim alanlarında cihazı yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, özellikle yaratıcı işler ve oyun performansı konusunda tabletin sunduğu imkanları test etme şansı yakaladı.

Huawei yöneticileri, tabletin özellikle Türkiye pazarında artan ilgiyle karşılandığını belirtirken, cihazın hem profesyonel hem de gündelik kullanımda bilgisayarların yerini alabilecek seviyede olduğunu vurguladı.

Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri

Etkinlikte PUBG Mobile üzerinden yapılan canlı oyun performansı demoları ve illüstrasyon sanatçılarının gerçekleştirdiği çizim gösterileri dikkat çekti. Katılımcılar, tabletin hem oyun hem de yaratıcı işlerde nasıl bir performans sunduğunu doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Öne çıkan bir diğer detay ise cihazın Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen ender tabletlerden biri olmasıydı. Bu özellik, MatePad Pro 12.2’yi benzerlerinden ayıran önemli farklardan biri olarak öne çıktı.

Özellik Detay Ekran 12.2 inç Tandem OLED, 2800 x 1840 çözünürlük, 2000 nit parlaklık Ekran oranı 3:2 Ekran-gövde oranı %92 Kontrast oranı 2.000.000:1 HDR Kalem desteği M-Pencil 3. nesil, 16.384 basınç seviyesi Klavye Huawei Glide Keyboard, stüdyo modu destekli Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7 Ağırlık 1 kg'nin altında Öne çıkan yazılımlar GoPaint, AI el yazısı iyileştirme Yansıma önleyici ekran PaperMatte kaplama

Huawei MatePad Pro 12.2 fiyatı

Huawei MatePad Pro 12.2'nin Türkiye satış fiyatı ve ön sipariş kampanya detayları açıklandı.

Tavsiye edilen satış fiyatı: 34.999 TL

34.999 TL Hediye kampanyası: 9.497 TL değerinde WiFi 7 BE3 router, M-Pencil 3 ve klavye kutuya dahil

9.497 TL değerinde WiFi 7 BE3 router, M-Pencil 3 ve klavye kutuya dahil Depozito indirimi: 1.000 TL

1.000 TL Taksit seçeneği: Peşin fiyatına 3 ay taksit (11.666,33 TL x 3)

Peşin fiyatına 3 ay taksit (11.666,33 TL x 3) Ön sipariş süresi: 26 Haziran 2025, saat 12:00’ye kadar

Huawei’in yeni tableti MatePad Pro 12.2, hem donanım hem de yazılım tarafında sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Wi-Fi 7 desteği, yüksek ekran yenileme hızı, kalem ve klavye uyumluluğu gibi özellikleriyle özellikle üretkenliğe ve yaratıcılığa önem veren kullanıcıları hedefliyor. Türkiye’de satışa sunulan model, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışmak, çizim yapmak ya da içerik üretmek isteyenler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.