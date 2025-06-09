Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 09.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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PaperMatte teknolojisi ile donatılmış olan Huawei tablet; 144 Hz yenileme hızına, 2.8K çözünürlüğe ve manyetik bir klavyeye sahip. Çizim yapmak ya da not tutmak için oldukça ideal olan bu model, 11.499,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında.

42000 DPI'a kadar ayarlanabilen Asus mouse, kolay bir tutuş sağlamak için daha küçük bir yapıda tasarlanmış. Optik mikro anahtarlara sahip olan bu mouse, özellikle Esporcuların tercihi. Cihaz, %10 indirimle 4.304,26 TL'ye düşmüş durumda.

Uzun saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri oturuşunuz ve duruş şekliniz. Songmics ofis koltuğu, ayarlanabilir yastıklı bel desteği ve 90°-105° arasında yatırabilir oluşu ile omurga sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. 120 kg taşıma kapasitesine sahip bu koltuk, %39 indirimle 4.999,99 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

%8 indirimle 24.950,00 TL'ye düşmüş olan JBL Hoparlör, Bluetooth 5.3 bağlantıya ve Dolby Atmos ses kalitesine sahip. Ayrıca hoparlör, retro tasarımı ile bulunduğunuz odanın havasını değiştirecek.

Kullanıcı yorumu:

1,7 lt su tankına ve paslanmaz çelik döküm gövdeye sahip olan Smeg su ısıtıcısı, şık görünümüyle de dikkat çekiyor. Ürünü 13.771,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Gün içerisinde bulunduğunuz odanın sıcaklık ve nem değerlerini ölçen cihaz, her 5 saniyede bir kendini güncelliyor. Ölçülen bu sıcaklık ve nem değerlerini, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden takip edebilirsiniz. Cihaz, 659,37 TL'ye satışta.

4-6" ekran genişliğinde cihazlarla uyumlu olan Ugreen tutucu, 360 derece dönebilen tasarıma sahip. Sürüş esnasında herhangi bir titreme ya düşmeye olanak tanımayan bu ürün, 899,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kompakt tasarımıyla araç içinde yer kaplamayan ve sürüş konforunuzu etkilemeyen S-link şarj cihazında 2 port bulunuyor. Aynı anda birden fazla cihazınızı şarj edebileceğiniz bu ürün, Prime fırsatı ile 206,78 TL'ye satılıyor.

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