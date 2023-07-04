Huawei'nin birkaç ay önce duyurduğu Nova 11 serisi telefonlar Türkiye pazarına giriş yaptı. Orta segment cihazlar, ne yazık ki amiral gemisi modellere yakın fiyatlara sahipler...

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bundan birkaç ay önce "Nova 11" serisi orta segment telefonlarını duyurdu. Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra olarak isimlendirilen telefonlardan Nova 11 ile Nova 11 Pro, an itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Peki Huawei'nin yeni akıllı telefonları neler vadediyor? Nova 11 ile Nova 11 Pro'nun Türkiye fiyatları nasıl?

Karşınızda Huawei Nova 11

Serinin baz modeli olarak karşımıza çıkan Huawei Nova 11, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz OLED ekranla donatıldı. 60 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı ön kamerası bulunan telefon, arka kısımda ise 50 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı makro kameraya ev sahipliği yapıyor. 8K fotoğraf, 4K video çekim desteğine sahip olan telefon, 10 kata kadar yakınlaştırma desteği sunuyor.

Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda; Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci, 512 GB'ye kadar depolama alanı ve 4.500 mAh kapasiteli 66W hızlı şarj destekli bataryayı görüyoruz. EMUI 13​ ile çalışan telefonun RAM kapasitesi ise 8 GB olarak açıklandı..

Huawei Nova 11 teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 60 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi EMUI 13

Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 8 GB + 256 GB 21.999 TL

Karşınızda Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11'e kıyasla çok hafif büyük olan Pro model, 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme oranına sahip OLED ekrana sahip. Bu kez hap şeklinde bir çift ön kamera görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 60 MP ultra geniş açılı ana selfie kamera ile 8 MP çözünürlük sunan portre odaklı kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise tıpkı Nova 11'deki gibi 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden güç alan telefonun 512 GB'ye kadar depolama seçenekleri bulunuyor. Telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryası 100W hızlı şarj desteği ile gelirken, EMUI 13 burada da karşımıza çıkıyor.

Huawei Nova 11 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 60 MP + 8 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 4.500 mAh (100W) İşletim Sistemi EMUI 13

Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 256 GB 24.999​ TL

Karşınızda Huawei Nova 11 Ultra

Tasarım ve pek çok teknik özellik açısından Nova 11 Pro ile aynı özelliklere sahip olan Huawei Nova 11 Ultra, sadece depolama alanı ve kamera özellikleri açısından bir alt modelden ayrılıyor. Huawei Nova 11 Ultra, Nova 11 Pro'ya göre daha iyi bir ana arka kameraya sahip. Bu bağlamda; Nova 11 Pro'nun ana arka kamerası f/1.9 diyafram açıklığına sahipken, Nova 11 Ultra'da ise f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığı aralığında kullanılabiliyor. Bunu haricinde telefonun tüm özellikleri, kardeşi ile aynı.

Huawei Nova 11 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM Açıklanmadı Depolama 512 GB Ön Kamera 60 MP + 8 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 4.500 mAh (100W) İşletim Sistemi Harmony OS 3

Huawei Nova 11 Ultra fiyatı

Versiyon Fiyat 512 GB (Kunlun Glass) 595 euro

Huawei Nova 11 Ultra Türkiye'de satışa sunulmadı. En azından şimdilik...