Huawei P50 Ailesinde 200x Dijital Yakınlaştırma Olabilir

Weibo'da Huawei ile ilgili paylaşımlar yapan bir hesap, yaklaşmakta olan P50 ailesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, Huawei P50 ailesinin en az bir üyesinde 20x optik, 200x dijital yakınlaştırma özelliği olacağı ifade edildi. Ayrıca bu yakınlaştırma özelliğine "Binoküler" ismi verilecek.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle özellikle de akıllı telefon sektöründe zorluk çeken Huawei, önümüzdeki aylarda en yeni amiral gemisi telefonu P50 serisiyle karşımıza çıkacak. Şirket, karşılaştığı türlü zorluklara rağmen bu telefonu üretme derdindeyken, Çin'den gelen yeni haberler P50 ailesinin kamera özelliklerini ortaya koyuyor.

Huawei, özellikle de amiral gemisi telefonlarının kamera özelliklerini önemsiyor. Bu bağlamda P30 Pro ile ilk kez 5x optik, 50x de dijital yakınlaştırma imkanı sunan şirket, P40 Pro da ise 10x optik, 100x dijital yakınlaştırma sunmuştu. 2021 yılına geldiğimiz zaman da bu trend devam edecek gibi görünüyor. Weibo'da paylaşılan bazı bilgilere göre P50 ailesinde, daha da gelişmiş yakınlaştırma özelliği sunulacak.

"P50 ailesinin en az bir üyesi 20x optik, 200x dijital yakınlaştırma sunacak"

Weibo'da yer alan bilgilere göre P50 ailesinin üst seviye modellerinden en az bir tanesi, 20x optik ve 200x dijital yakınlaştırma imkanı sunacak. Açıkladıkları bilgilerin kaynağını paylaşmayan sızıntı sahipleri, 200x yakınlaştırma özelliğinin "Binoküler" olarak isimlendirileceğini ifade ediyorlar. Eğer bu iddialar gerçek olursa, Huawei P50 ailesi dünyada bir ilke sahip olmuş olacak. Zira bugüne kadar piyasaya sürülen hiçbir telefon, 200x yakınlaştırma özelliği sunmamıştı.

Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonlarıyla ilgili bir diğer husus ise telefonun ekranıyla ilgili. Şu an için netleşmemiş olsa da Huawei, bu akıllı telefonlarında 120 Hz tazeleme oranı sunabilir. Aslında buna şaşıramayız çünkü bir süre önce piyasaya sürülen Nova 8 isimli modelin ekranı 120 Hz olarak duyurulmuştu. Ancak Huawei, batarya performansından ödün verilmediği için Nova 8'in ekranını 90 Hz ile sınırlamıştı. P50 ailesinde ise bu sınırlamanın olmaması bekleniyor. En azından ailenin en güçlü üyesinde 120 Hz kullanılabilir.