Huawei P50'nin Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu P50, 3 boyutlu modellemelerle gün yüzüne çıktı. Şirketin patentlerine dayanan görseller, Huawei'nin kavisli ekranlı ve dört kamerası olan bir P50 üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi P50, ilk kez 3 boyutlu modellemelerle görüldü. Şirketin patentlenen tasarımlarının üç boyutlu hale getirilmesiyle oluşturulan görseller, Huawei'nin bu kez farklı bir kamera tasarımı kullanacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu tasarım, simetri takıntısı olan tüketicileri çileden çıkaracak türden.

Hazırlanan görüntülere göre Huawei, P50'de kavisli bir ekran tasarımına yer verecek. Bu ekran, hap şeklindeki ön kamera için delikli yapıya sahip olacak. Bu da Huawei P50'nin bir çift ön kameraya sahip olacağının bir göstergesi. Huawei hayranlarını bekleyen asıl sürprizse telefonun arka kısmında. Şirket, geleneksel hale getirdiği daire şeklindeki kamera kurulumunu bu kez kesik bir şekilde sunacak gibi görünüyor.

Huawei P50'nin muhtemel tasarımı, işte böyle olacak

Huawei P50'nin teknik özellikleri şu an için bilinmiyor. Örneğin bu telefonda kullanılacak kavisli ekranın neler sunacağı şu an için meçhul. Ancak iddialara göre Samsung ve LG, Huawei P50'nin ekran panellerini üretmek için hazırlar. Üretimin ne çapta olacağı ise başka bir muamma olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeniyse Huawei'nin elinde kaç adet P50 üretebilecek bileşen olacağı şu an için bilinmiyor oluşu.

Huawei, amiral gemisi telefonlarında özellikle de kamera donanımıyla dikkat çeken bir üretici. Ancak bu kez, beklentileri aşacak seviyede bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Şirket yine dörtlü kamera kurulumu tercih ederken, bu kamera kurulumundaki sensörlerin detayları, ilerleyen süreçte gün yüzüne çıkacak.

P50'nin çıkış tarihi için 2021'in ilk yarısı deniyor

Huawei'nin içinde bulunduğu zor durum, şirketin olağan akışını da bozuyor. Gelen haberlere göre Huawei, en yeni amiral gemisi P50'yi, 2021'in ilk yarısında piyasaya sürecek. Ayrıca bu akıllı telefonda, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan Mate 40 serisine hayat veren Kirin 9000 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. Bu da Huawei'nin, P50 serisindeki ikinci sürprizi olacak gibi görünüyor.

Huawei, Mate 40 ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bu telefonların Kirin işlemcilerle çalışan son ürün olacağını söylemişti. Ayrıca ortaya çıkan bazı raporlar, şirketin elindeki tüm Kirin 9000 işlemcilerin Mate 40 serisi üretilmesi için ayrıldığını ortaya koyuyordu. Yeni iddialar ise durumun böyle olmayabileceğini, P50 serisinin de Kirin 9000'den güç alacağını gösteriyor.