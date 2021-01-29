Aralarında Huawei, HiSilicon ve Xiaomi gibi teknoloji devlerinin de bulunduğu 90 Çinli şirketin, ülkenin yerel yarı iletken endüstrisinin standardizasyonunu ilerletmek için bir komite kurmaya karar verdiği açıklandı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre aralarında Huawei, HiSilicon ve Xiaomi'nin de bulunduğu toplam 90 Çinli şirket, devam eden ABD yaptırımları karşısında tedarik zinciri bütünlüğünü daha iyi koruyabilmek amacıyla bir adım atacak. Şirketler, yerel yarı iletken endüstrisinin standardizasyonunu ilerletmek için bir komite kurmaya karar verdi.

Yarı iletken endüstrisi, Çin'de ciddi şekilde çıkmaza giren endüstrilerden biri ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çoğu ya küçük ölçekli ya da teknoloji kısmında zayıf kalıyor. Bu nedenle de şirketlerin iş birliği yapmaları gerekiyor. Komitenin kurulmasının arkasındaki amacın ise entegre devre endüstrisinin gelişimini desteklemek olduğu aktarılıyor.

Kurulacak komitede birçok dev şirket yer alıyor:

Huawei, HiSilicon ve Xiaomi isimlerinin ön plana çıktığı 90 şirket arasında Datang Semiconductor, Unichip Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE, Tencent ve Alibaba Group Holdings gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre kurulacak olan komite, entegre devre ürünlerini değerlendirmek, üretime ve satışa dönük endüstriler arasındaki bağlantıyı teşvik etmek, geliştirme ve işletme maliyetlerini düşürmek, iyi bir endüstriyel ekoloji oluşturmak ve endüstrinin kapsamlı rekabet gücünü artırmak için gerekli standartları iyileştirecek.

Ülkedeki entegre devre endüstrisinin son birkaç yılda hızla geliştiğini belirten Çin Elektronik Standardizasyon Enstitüsü, entegre devre endüstrisini bilgi teknolojilerinin temeli ve çekirdeği olarak gördüklerini, endüstrinin aynı zamanda ulusal ekonomi ve ulusal güvenlik noktalarında da önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.