Huawei, Porsche Design ürün yelpazesine bir ürün daha ekledi ve Watch GT 2 Porsche Design'ı tüketicilerin beğenisine sundu. Özellikle tasarımıyla etkileyici bir duruş sergileyen cihaz, özellikleriyle de bir akıllı saatten bekleyebileceğiniz hemen her şeyi sunuyor.

Kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Huawei Mate 40 Serisini ve ilk kulaküstü kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Studio’yu duyuran Huawei, aynı etkinlikte mevcut akıllı saati Watch GT 2’nin özel tasarım sürümü olan Huawei Watch GT 2 Porsche Design ve Huawei x Gentle Monster Eyewear II akıllı gözlüklerini de duyurdu.

‘Porsche Design’ markası, Huawei ürünlerini takip edenler için yeni bir isim değil zira Huawei, daha önce pek çok akıllı telefonu için de Porsche Design markalı özel tasarımlar ortaya koymuştu. Watch GT 2 Porsche Design, diğer Porsche Design markalı Huawei ürünlerinin aksine spor değil klasik bir tasarım ortaya koyarak küçük bir iyileştirme yapıyor.

Bildiğiniz üzere çoğu akıllı saat, dijital bir ürün olduğu ilk bakışta ortaya koyar. Watch GT 2 Porsche Design ise özellikle gümüş rengi kordonu ve oval tasarımı ile klasik saatten ayırmanın oldukça zor olduğu bir ürün. Tahmin edebileceğiniz gibi Huawei, Watch GT 2 Porsche Design için özel bir saat arayüzü sunuyor.

454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip 1,39 inç AMOLED ekrana sahip olan Huawei Watch GT 2 Porsche Design; 4 GB RAM, Bluetooth 5.1, GPS, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, SpO2 izleme ve tek şarjla 14 gün kullanım süresi gibi özellikler sunuyor. Ayrıca cihazda 100’den fazla egzersiz modu, uyku ve stres seviyesi izleme, ani hava basıncı değişikliği algılama, hava durumu uyarısı gibi özellikler de yer alıyor.

Huawei Watch GT 2 Porsche Design, sınırlı üretim, özel tasarım bir ürün olduğu için fiyatı da buna göre belirlenmiş durumda. Zira Huawei, Porsche Design markalı en yeni ürünü olan Watch GT 2 Porsche Design için 695 euro (yaklaşık 6.514 TL + vergiler) fiyat etiketi belirlemiş durumda.