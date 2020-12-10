Huawei, operasyonlarındaki verimliliği artıracak AntRobot RPA 2.0 robotik süreç otomasyonunu tanıttı. Huawei, bu çözümü ile birlikte operasyonlarındaki içgücünü azaltıp otomasyona geçiş yapmış oluyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, üretimde verimliliği artırmak için dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Otomasyon sayesinde müşteri hizmetleri ve iş operasyonları noktasında daha verimli ve hızlı bir süreç elde etmek isteyen Huawei, bu kapsamda AntRobot RPA 2.0 robotik süreç otomasyonunu tanıttı.

Huawei; yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlara büyük yatırımlar gerçekleştiriyor olmasına rağmen şirket içinde belli görevler hala manuel olarak işgücüne dayalı şekilde sürdürülüyor. AntRobot RPA 2.0 ise manuel işgücüne dayalı bu görevleri 7 gün 24 saat otomatik olarak mükemmel verimlilik ve doğruluk ile gerçekleştirebiliyor.

Huawei, operasyonları daha verimli ve hızlı ilerletmek için otomasyona güveniyor

Huawei yetkililerinin aktardıklarına göre AntRobot RPA 2.0, Huawei'nin Küresel Teknik Hizmetler Departmanı (GTS) tarafından ortaya çıkarıldı ve geliştirilmesindeki asıl amaç teknik uzmanların teslimat sürecindeki ve BT araçlarındaki sorunlara yardımcı olmaktı. Böylece uzmanlar, yalnızca nasıl daha iyi hizmet verebileceklerine odaklanabileceklerdi.

Aktarılan bilgilere göre AntRobot RPA ürünleri, operasyonlar dışında Huawei'nin üretim, tedarik zinciri, finans, perakende, BT, İK ve diğer departmanlarında da kullanılıyor. Yetkiliye göre AntRobot RPA, Huawei’nin dijital dönüşümünde doğal bir sonucu ve şirketin işleri daha stabil ve verimli kılması için otomasyonu ön plana çıkarıyor.