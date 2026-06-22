Huawei, iPad Pro rakibi yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro Max'i ülkemize getirdi. İşte fiyatı.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ve ülkemizde de büyük ilgi gören Huawei, birçok farklı kategoriden ürünlerde öne çıkan cihazlara sahipti. Tabletler de hiç şüphesiz bunlardan biriydi. Şimdi ise firma, yeni tableti **Huawei MatePad Pro Max’i **ülkemize getirdi.

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Huawei MatePad Pro Max modeli, bir tabletten bekleyebileceğiniz her özelliği size sunan amiral gemisi bir cihaz. Tabii ki bu kadar gelişmiş özellikler nedeniyle fiyatı da bir hayli tuzlu. Gelin cihazın neler sunduğuna birlikte göz atalım.

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Huawei MatePad Pro Max Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 62.999 TL

Başlangıç fiyatı 62.999 TL olarak açıklandı. Klavye ile birlikte almak isterseniz ön sipariş indirimiyle 68.000 TL'ye alınabiliyor.

Huawei MatePad Pro Max neler sunuyor?

509 gram ağırlık, 289,34 x 196,34 x 4,7 mm boyutlara sahip MatePad Pro Max modelinde 13,2 inç boyutunda 2000x3000 çözünürlük, 1600 nit parlaklık ve 144 Hz’lik yüksek yenileme hızı sunan OLED bir ekran bulunuyor.

Kirin T93 Pro işlemciden güç alan Huawei MatePad Pro Max modeli, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile kullanıcılara sunulacak. HarmonyOS 4.3 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda 50 MP’lik f/1.8 arka kamera ve 12 MP’lik f/2.4 açıklıkta ön kamera var. Cihaz, 66W destekli 10400 mAh’lik batarya kapasitesi, 6 farklı hoparlör, klavye ile dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilme, Bluetooth 6.0 gibi özellklere de sahip.