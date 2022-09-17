Hubble Teleskobu, İki Galaksiyi Üst Üste Fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan iki galaksinin üst üste binerek oluşturduğu muazzam bir görüntü yakaladı.

Her ne kadar 2022’nin yıldızı James Webb Uzay Teleskobu olsa da, yıllardan beri tüm uzay meraklılarının gönüllerinin fedaisi Hubble Uzay Teleskobu hâlâ harika görüntüler sağlamaya devam ediyor.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni bir görüntüde Dünya’dan 1 milyar ışık yılı uzaktaki iki galaksinin birbirinin üstüne bindiği bir sekans görüyoruz. Gelin fotoğrafın önemine ve nasıl göründüğüne beraber göz atalım.

İki galaksi üst üste biniyor ve bir salyangoz şeklini alıyor

1 milyar ışık yılı uzaklıkta, karanlıklar arasında süzülen SDSS J115331 ve LEDA 2073461 isimli iki galaksi, üst üste gelerek altın bir salyangozu andıran bir şekil ortaya çıkardılar. Her ne kadar üst üste görünseler de galaksiler aslında birbirlerine değmiyor.

Aralarındaki mesafe çok fazla olan bu iki gezegenin böyle gözükmesinin sebebi ise tamamen bir perspektif meselesi. Bu sebeple gökbilimciler, uzayda uzaklık hesaplamaları yaparken çok daha dikkatli olmaları gerektiklerini bir kere daha anladılar.

Eğer herhangi bir şekilde görünüşe aldanılarak bir yanlış hesaplama yapılırsa bu bilimsel olarak pek çok hatalı veriyle sonuçlanabilir ve belki de araştırmalara yanlış yön verebilir.

Bütün bunlardan bağımsız olarak Hubble Uzay Teleskobunun yakaladığı görsel gerçekten göz alıcı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.