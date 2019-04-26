Hubble Uzay Teleskobu, Messier 75'in Fotoğrafını Çekti

Messier kataloğunda yer alan ve Güneş'ten tam 180.000 kat daha parlak olan Messier 75, emektar teleskop Hubble tarafından görüntülendi. Messier 75'in uzay temalı filmlerdeki sahneleri andırdığı da bir gerçek.

Uzun yıllardır insanlığın uzayla ilgili çalışmalarına ışık tutan Hubble Uzay Teleskobu, sunduğu görüntülerle şaşırtmaya devam ediyor. Gelin Hubble'ın kadrajına takılan Messier 75'i daha yakından tanıyalım.

Messier 75, Sagittarius ya da diğer adıyla Yay Takımyıldızı olarak bilinen takımyıldızının yörüngesinde bulunan bir yıldız kümesidir. 1780 yılında Pierre Mechain tarafından keşfedilen bu yıldız kümesi, Hubble'ın Gelişmiş Ölçme Kamerası ile görüntülendi.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Kuzey yarım küreden gözlemleyebildiği en etkileyici nesnelerin yer aldığı Messier adlı katalogda yer alan Messier 75, gezegenimizden 67.510 ışık yılı uzakta yer alıyor. Üstelik bu yıldız kümesinin parlaklığı Güneş'in parlaklığından tam 180.000 kat daha fazla.