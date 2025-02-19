2023 yılında duyurulan ve o dönem büyük ses getiren ekransız AI telefon Humane AI Pin kapanıyor. Şirketin büyük bir bölümü, 116 milyon dolara HP tarafından satın alındı.

Bundan birkaç yıl önce duyurulan ve o dönemlerde akıllı telefonların geleceği olacağı düşünülen Humane AI Pin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, bu ürünün fişinin tamamen çekileceğini açıkladı. Ayrıca şirketin büyük bir kısmı teknoloji devi HP'ye satılacak.

Yapılan açıklamaya göre bugüne dek satın alınmış olan AI Pin'ler, 28 Şubat tarihi itibarıyla sunucu erişimlerini kaybedecekler. Yani bu cihazlar, arama, mesajlaşma, yapay zekâ destekli asistan ve bulut bağlantısını kaybedecekler. Kullanıcıların, 28 Şubat tarihine kadar verilerini indirmeleri gerekecek. Cihazın çevrim dışı özellikleri ise çalışmaya devam edecek.

HP, Humane'i 116 milyon dolara satın aldı

Humane tarafından yapılan açıklamaya göre HP, şirketin CosmOS bölümü ile bu bölümde çalışan 300 kadar kişiyi kendi bünyesine katacak. Ayrıca Humane'in 300'den fazla patenti de HP'nin eline geçecek. HP, tüm bunlar için 116 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. HP, yaptığı satın alım ile yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak.

Humane AI Pin, aslında etkileyici bir cihazdı. Oldukça küçük bir yapıya sahip olan ürün, ekranı elinize yansıtıyordu. Ancak hem ilgi görmeyen hem de yangın riskiyle karşı karşıya kalan AI Pin, şirketi zor duruma soktu. Hatta Humane kurucuları, şirketi satıp kurtulmak için çok uğraştılar. Geldiğimiz noktada ise dikkat çeken bir gerişim, tarihin tozlu raflarına gömülmüş oldu.

Humane AI Pin neler sunuyordu?