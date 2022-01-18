Hunga Tonga Volkan Patlamasının Oluşturduğu Şok Dalgaları

Geçtiğimiz günlerde Hunga Tonga isimli ıssız volkanik adada yaşanan patlama sonrası çevre ülkelerde tsunami uyarısı verildi, iletişim kesildi, kilometrelerce mesafede her yeri kül kapladı. Ancak yalnızca uzaydan gözlemleyebildiğimiz bir görüntü, ortaya patlamanın bambaşka bir etkisini koydu.

Geçtiğimiz günlerde Güney Pasifik'te bulunan bir ada ülkesi olan Tonga'nın volkanik adalarından birinde devasa bir patlama meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki hemen ardından Yeni Zelanda, Fiji, ABD, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için tsunami uyarısı verildi. Tonga'da ise tsunami meydana geldi.

Üstelik patlamanın tek etkisi bu tsunami olmadı; su altında yaşanan bu şiddetli patlama sonrası ıssız volkanik ada neredeyse tamamen ortadan kayboldu, Tonga'nın diğer adaları küllerle kaplandı, adalarla iletişim tamamen koptu. Gelen tüm görüntülerin yanında en çok dikkat çekenler ise uydu görüntüleri oldu.

Uydu görüntüleri, patlamanın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi; şok dalgaları

Patlama sonrası uzmanlar, gerçekleşen bu patlamanın son yıllarda bölgede yaşanmış en şiddetli volkanik patlama olduğunu vurguladı. Çevre ülkelerde yarattığı tsunami paniği tek başına düşünüldüğünde bile şiddeti anlaşılan patlamanın uydu görüntüleri, etkinin yalnızca okyanusta ve adalarda değil; tüm atmosferde hissedildiğini ortaya çıkardı.

Patlamanın ardından gelen pek çok uydu görüntüsünde oluşan dev kül bulutunun görüntüsü yer alıyordu. Ayrıca yeni bazı videolar, patlama anında oluşan ve tüm atmosferde yayılan dev şok dalgalarını da gözler önüne serdi. Neredeyse ses hızıyla hareket eden bu şok dalgalarının özellikle üst atmosferde rüzgar yönlerinde değişiklik gibi etkileri olduğu söylenirken, aynı zamanda Dünya'nın farklı bölümlerinde de basınç değişimleri yaşandığı ifade edildi.

Şok dalgalarının uydu görüntüleri: