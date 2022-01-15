Güney Pasifik'te Bulunan Hunga Tonga Volkanı Patladı

Güney Pasifik'te bulunan dev volkan Hunga Tonga patladı. Patlama sonrasında ada ülkesi Tonga'da tsunami meydana gelirken, çevre ülkeler Fiji ve Yeni Zelanda'da patlama nedeniyle alarma geçti.

Deniz altında bulunan dev bir volkanın Türkiye saatiyle 07:10 sularında patlamasının ardından ada ülkeleri Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda için tsunami alarmı verildi. Başkenti, Hunga Tonga olarak bilinen volkanik sistemin yalnızca 65 metre kuzeyinde yer alan Tonga’nın Jeolojik Kurum’u yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle meydana gelen gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi.

Avustralya Meteroloji Bürosu ise Tonga’nın başkentinde 1.2 metrelik bir tsunami dalgasının gözlemlendiğini açıkladı. Yetkililer, halkın yüksek bölgelere çıkması için çağrıda bulundu.

Patlamanın ardından Tonga'ya kül yağdı

Şiddetli patlamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden bazılarında dalgaların bir kilise ve bazı evlerinde içine ulaştığı görülürken; Tonga’nın başkenti Nuku'alofa'da bulunan bazı tanıklar da patlama sonrasında gök yüzünden kül yağdığını kaydetti.

Patlama uzaydan böyle göründü:

Patlama sonrası tsunami oluştu, bölgeye kül yağdı:

Stuff isimli Yeni Zelanda sitesine konuşan Mere Taufa; volkanik patlamanın tam akşam yemeğine oturduğu sırada gerçekleştiğini söyleyerek "İçgüdüyle masanın altına girmeyi düşündüm" dedi ve kardeşinin bomba patladığını düşündüğünü ifade etti.

Kısa bir süre sonra suyun evlerine ulaştığını belirten Taufa, "Her yerden çığlıklar geliyordu, insanlar, herkese yukarılara çıkma çağrısı yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Patlama, Fiji ve Yeni Zelanda'da da şiddetli bir şekilde hissedildi

Sekiz dakika süren patlama, 800 kilometre uzakta yer alan Fiji’nin başkenti Suva’da da hissedildi. Suva’da yaşayan insanlar, patlamanın "şiddetli gök gürültüsü" şeklinde hissedildiğini aktardı.

Öte yandan 2300 uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da volkanik patlama sebebiyle sonik patlamalar duyulduğu kaydedildi. Yetkililer, patlamanın Yeni Zelanda’da fırtınaya yol açabileceğine dair uyarı mesajı yayımladı.