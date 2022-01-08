Galapagos Adaları’nın En Büyük Yanardağında Patlama Oldu

Ekvador kıyılarına yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta yer alan Galapagos Adaları’nda bir yanardağ patladı. Wolf Yanardağı’nda yaşanan şiddetli patlamada gökyüzüne metrelerce volkanik madde yayıldı.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Galapagos Adaları, hem kara hem de deniz biyolojik çeşitliliği açısından oldukça zengindir. 1978 yılında UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası Listesi’ne alınan bölgede zaman zaman volkanik faaliyetler de görülebiliyor.

Volkanik adalardan oluşan Galapagos Adaları’na bağlı Isabela Adası’nın kuzey ucundaki Wolf Yanardağı’nda dün gece saatlerinde şiddetli bir volkanik patlama yaşandı. Patlamanın ardından Galapagos Hükümeti ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti.

Volkanik patlama canlılar üzerinde bir tehdit oluşturmuyor

Isabela Adası, dünyada tek örneği olan pembe iguana ve dev kaplumbağalara ev sahipliği yapıyor. Biyolojik çeşitliliği nedeniyle doğa bilimcilerin bir canlı evrim müzesi olarak da tanımladığı Galapagos Adaları’nda Wolf, Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo ve Darwin adlı 5 adet yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların en büyüğü olan ve yaklaşık 7 yıl önce Mayıs 2015’te bir patlamanın yaşandığı Wolf Yanardağı, dün gece itibariyle yeniden aktif hale geldi. Patlamanın etkisiyle etrafa 3 bin 793 metre lav ve kül yayıldı.

Galapagos Milli Parkı Müdürlüğü, Wolf Yanardağı’ndaki patlamanın ardından açıklama yaptı. Galapagos Adaları’nda bulunan yanardağların devamlı bir oluşum halinde olduğunu belirten müdürlük, patlamanın etkisiyle etrafa saçılan lavların takip edildiğini bildirdi. Bölgede incelemeleri sürdüren yetkililer, yaşanan patlamanın adanın yakınlarındaki yerleşim yerleri ve vahşi yaşam için herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıkladı. Patlamanın ardından yalnızca volkanın yamaçlarında yaşayan pembe iguanalar üzerinde araştırma yapan sekiz bilim insanı tehlikeli bölgeden tahliye edildi. Galapagos Hükümeti, acil durum ekibinin lavın hareket yönünü takip ederek kontrollerin devam edeceğini bildirdi.