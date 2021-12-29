Elektrikli otomobil dünyasında yer edinmeyi başaran Hyundai, gelecek planları için içten yanmalı motor geliştirme bölümünü kapattı. Şirket, buraya ayırdığı kaynağın tamamını elektrifikasyon bölümlerine aktaracak.

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, elektrikli otomobiller çağına hızlı bir giriş yaptı. Mayıs 2021’de, içten yanmalı motora sahip modellerin sayısını yarı yarıya indireceğini açıklayan şirket, bu açıklamadan 7 ay sonra büyük bir harekete daha geçti. Hyundai, Kia ve Genesis’in çatı şirketi Hyundai Motor Group, içten yanmalı motor geliştirme bölümünü tamamen kapattı.

Paylaşılan detaylara göre şirket, motor geliştirme bölümünü, buraya ayrılan kaynağı tamamen elektrikli yürüyen aksam geliştirmeye aktarmak için kapattı. Motor tasarımı bölümündeki araştırmacıların şirketin elektrifikasyon tasarım merkezine taşındığı belirtilirken, bunlardan yalnızca birkaçının içten yanmalı motorları iyileştirmeye devam etmek için geride kaldığı ifade edildi.

Hyundai, tamamen elektrikli olmaya hazırlanıyor

Bu bilgilerin yanı sıra şirketin güç aktarma sistemi geliştirme merkezinin bir elektrifikasyon test merkezi haline geleceği ve performans bölümünün elektrikli performansa odaklanacağı açıklandı. Şirketin ayrıca bir pil geliştirme merkezi kurduğu ve Ar-Ge merkezinin pil ve yarı iletkenler için hammaddelere odaklanacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Şirketin Ar-Ge patronu Park Chung-Kook, çalışanlarına gönderdiği e-postada elektrifikasyona geçişin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Chung-Kook, motor geliştirme süreçlerinin büyük bir başarı olduğunu ancak geçmişten gelen bu deneyimi, artık yenilikler yaratmak için kullanmaları gerektiğini belirtti.

Hyundai Motor Group, 2025 yılına kadar bir milyon elektrikli otomobil üretmeyi ve 2040 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı hedefliyor. Şirketin bir sonraki elektrikli otomobil modeli, henüz yeni piyasaya sürülen Ioniq 5’in bir sonraki modeli olacak Ioniq 6 olacak ve 2022 yılında çıkacak. Bununla birlikte Kia da 2022 yılı içinde EV6 aracını piyasaya sürecek.