Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olmak için hazırlanıyor. Yeni elektrikli aracı Aito M5'i duyuran Huawei, aracın yeni işletim sistemi HarmonyOS ile destekleneceğini aktardı.

Bu gidişle Çin, dünyadaki en büyük elektrikli araç tüketicisi haline gelecek gibi duruyor. Çin’in elektrikli araçlara olan bu doyumsuz açlığını gidermek için daha önce Tesla gibi elektrikli araç (EV) üreticileri ülkede üretim tesisleri açmıştı. Ancak şu an dünyadaki en büyük EV üreticisi olan Tesla bile talebe yetişmek için mücadele ediyor ki bu da diğer rakiplerin ülkeye girmesi için kapıyı açıyor. Nio gibi markalar EV pazarından büyük bir pay almayı hedeflerken şimdi de Huawei, EV üretimi için savaşa dahil olan son isim oldu.

Şubat ayında Huawei’nin EV üretme niyetini belirtmesi ve bunu takiben Nisan ayında Cyrus ile birlikte geliştirmiş olduğu SF5’i tanıtmasının ardından Çin merkezli teknoloji devi bu kez de yeni elektrikli aracını duyurdu. Aito M5 ismiyle tanıtılan aracın HarmonyOS işletim sistemine sahip olacağı aktarıldı.

Aito M5 hem elektrik hem de yakıt gücünden yararlanıyor

Aito M5’i ile Huawei, Çin pazarında oldukça popüler olan Tesla Model Y’yi tahtından etmeyi hedefliyor gibi duruyor. Şirketin kış lansmanı etkinliğinde konuşan Huawei'nin tüketici iş grubunun yönetici direktörü ve CEO'su Richard Yu, hem elektrik hem de yakıtla çalışan M5'in Model Y'den daha üstün tepe gücü ve menzil sunacağı konusunda oldukça iddialı konuşuyor; ancak bataryası bitmesi durumunda M5’in dolu bir yakıt deposu avantajı olduğunu düşündüğümüzde bu pek de adil bir karşılaştırma gibi durmuyor. M5 hakkında övünmeye devam eden Yu, “Premium olup olmadığını sesten anlayacaksınız. ‘Kütüphane düzeyinde kalite deneyimi sunuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Huawei’nin M5'in geliştirilmesindeki rolü ise otomobilin bilgi-eğlence işletim sisteminde olacak. Diğer Huawei ürünleriyle tamamen entegre olan HarmonyOS işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, araçlarını çalıştırmak için Huawei akıllı saatlerini anahtar olarak bile kullanabilecekler. Öte yandan Aito, Chongqing merkezli otomobil üreticisi Sokon'un Silikon Vadisi merkezli bir yan kuruluşu olan Seres markasının adı altında geçiyor. Şirket, arabanızı telefonunuza benzer bir akıllı cihaza dönüştürmenin geleceği olduğuna inanıyor.

"Otomobile zeka eklemek" anlamına gelen Aito adını kullanan ilk otomobil olan M5'in teslimatları, şubat ayının sonunda başlayacak. 250.000 yuan'dan, yani yaklaşık 447.981 TL’den başlayacak fiyat etiketiyle Tesla Model Y'den yaklaşık olarak 5.000 dolar, yani 57.351 TL daha ucuz olacak.