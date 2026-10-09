Hyundai IONIQ 3 Alınır mı? Fiyatlar da Açıklanmışken Her Yönüyle Değerlendirdik!

Türkiye'de üretilen Hyundai IONIQ 3, tasarımından menziline, iç mekânından fiyatına kadar sunduklarıyla gerçekten alınır mı? Gelin, otomobili tüm detaylarıyla inceleyelim.

İzmit'te üretilen Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Modelin baz versiyonu 1.799.000 TL'den başlıyor.

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Biz de hazır fiyatlar açıklanmışken IONIQ 3'ü A'dan Z'ye inceledik ve ''Alınır mı?'' sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Uzun yolculuklarda menzili yeterli mi, ne gibi teknolojiler sunuyor ve hangi kullanıcılar için daha mantıklı?

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Hyundai IONIQ 3'ün tasarımıyla başlayalım:

Markanın “Art of Steel” adını verdiği tasarım anlayışıyla şekillenen model, keskin gövde hatları, ince aydınlatmaları ve eğimli arka bölümüyle modern bir görünüm sunuyor. Tasarımın herkesin hoşuan gideceğini söyleyebilmek zor ancak iddialı olduğu kesin. Özellikle ön taraftaki sade tasarım ve arka bölümde tavan çizgisini tamamlayan spoiler, otomobile sportif bir karakter kazandırmış.

Yaklaşık 4,16 metre uzunluğundaki IONIQ 3, 1,80 metrelik genişlik ve 2,68 metrelik aks mesafesi sunuyor. Yani Hyundai, tasarım konusunda yalnızca dikkat çekici görünmeye değil, günlük kullanımda işe yarayan bir otomobil ortaya çıkarmaya da odaklanmış.

Gelelim iç mekâna.

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Modelde donanım seviyesine göre 12,9 veya 14,6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı sunuluyor. Üst donanımlarda daha büyük ekranla birlikte navigasyon da bulunurken kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği tüm donanımlarda yer alıyor. Hyundai'nin Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi de otomobilin teknoloji tarafını güçlendiriyor.

Bagaj hacmi yeterli mi?

IONIQ 3 toplam 441 litrelik yük kapasitesi ile geliyor. Bunun 322 litresi ana bagaj bölümünden, 119 litresi ise ek saklama alanı olarak tasarlanan Megabox bölümünden geliyor.

Hyundai IONIQ 3'ün motoru ve performansı nasıl?

IONIQ 3, performans odaklı bir elektrikli otomobilden ziyade günlük kullanım ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir model. Hyundai'nin açıkladığı teknik verilere göre standart menzilli versiyonda 147 PS, uzun menzilli versiyonda ise 135 PS güç sunuluyor. Her iki seçenekte de 250 Nm tork bulunuyor ve güç ön tekerleklere aktarılıyor.

Açıklanan 0-100 km/sa hızlanma süreleri standart menzilli versiyonda 9 saniye, uzun menzilli versiyonda ise 9,6 saniye. Dolayısıyla IONIQ 3'ten sportif bir otomobilin performansını beklememek gerekiyor; şehir içi ulaşım ve normal tempolu yolculuklar için yeterli bir karakter hedefleniyor.

Hyundai IONIQ 3'ün menzili ne kadar?

Elektrikli otomobil satın alırken en çok merak edilen konulardan biri şüphesiz menzil. Hyundai IONIQ 3, bu noktada iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Standart menzilli versiyonda 42,2 kWh, uzun menzilli versiyonda ise 61 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor. WLTP ölçümlerine göre açıklanan menziller sırasıyla 344 ve 496 kilometreye kadar ulaşıyor.

Hyundai IONIQ 3 şarj süresi:

Uygun DC hızlı şarj istasyonunda bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e dolması standart menzilli versiyonda yaklaşık 29 dakika, uzun menzilli versiyonda ise yaklaşık 30 dakika sürüyor. AC şarj tarafında standart olarak 11 kW desteği sunulurken bazı donanımlarda 22 kW AC şarj seçeneği de bulunuyor.

Hyundai IONIQ özellikleri-donanım listesi:

Select: Giriş seviyesi olan bu pakette 16 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, 12,9 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri bulunuyor. Kör nokta çarpışma önleme ve şerit takip gibi güvenlik sistemleri de standart olarak sunuluyor.

Trend: Select donanımına ek olarak 17 inç alaşım jantlar, 14,6 inç multimedya ekranı ve navigasyon, 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz telefon şarjı, ısı pompası, ambiyans aydınlatması ve otomatik katlanabilen yan aynalar geliyor. Panoramik cam tavan ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Prime: Trend paketinin üzerine 18 inç alaşım jantlar, süet-kumaş koltuklar, ön koltuk ısıtma, sürücü ve yolcu için bel desteği, ısıtmalı direksiyon ve akıllı LED ön aydınlatma sistemi ekleniyor. 22 kW AC şarj ve V2L özellikleri de opsiyonel olarak sunuluyor.

N Line Evo: Serinin sportif ve en üst donanım seviyesinde 19 inç N Line tasarım jantlar, sportif koltuklar ve direksiyon, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, ön koltuk soğutma, 360 derece çevre görüş kamerası ve kör nokta görüntüleme asistanı bulunuyor. Metal pedallar ve alüminyum ayak dayama da bu paketin sportif karakterini tamamlıyor.

Hyundai IONIQ 3 fiyatı ne kadar?

Versiyon Fiyatı 107,8 kW Standart Menzil Select 1.799.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Trend 2.099.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Prime 2.249.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil N Line Evo 3.220.000 TL

Hyundai IONIQ 3 6 farklı versiyonla geliyor. Modelin fiyatları 1 milyon 799 bin TL seviyesinden başlarken üst versiyonlarda 3 milyon 220 bin TL'ye kadar yükseliyor. İzmit'teki Hyundai fabrikasında üretilecek olan elektrikli otomobil, Türkiye'den 40'tan fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda da yerini alacak.

SONUÇ: Hyundai IONIQ 3 alınır mı?

Hyundai IONIQ 3, 496 kilometreye kadar açıklanan menzili, 441 litrelik toplam bagaj hacmi ve kompakt boyutlarıyla özellikle şehir içi kullanımda mantıklı bir elektrikli otomobil adayı. Üstelik 11 kW AC şarj desteği ve hızlı şarj kapasitesi de günlük kullanımda avantaj sağlayabilecek özellikler arasında. İzmit'te üretilecek olması da modelin Türkiye pazarı açısından önemini artırıyor.

Ancak IONIQ 3'ün her kullanıcı için kusursuz bir seçenek olduğunu da söylemek zor. Öncelikle 1 milyon 799 bin TL'den başlayıp üst versiyonlarda 3 milyon TL seviyesini aşan fiyat aralığı, donanım tercihine göre otomobili ciddi bir bütçe gerektiren noktaya taşıyor.