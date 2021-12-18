Hyundai Motor Grubu, yeni nesil robotik teknolojilerden yararlanarak geliştirdiği mobilite platformunu duyurdu. Dik ve engebeli yollarda bile sarsılmayı ortadan kaldıran platform şimdiden oldukça ilgi gördü.

Güney kore merkezli otomotiv firması Hyundai Motor Grubu, yeni bir mobilite platformu, Mobil Eksantrik Droid’i (MobED) tanıttı. Robot, her durumda dengeli ve manevra kabiliyeti yüksek bir performans sunmak için tasarlandı.

Birçok sektörde kullanılması planlanan bu robotun ilk gösterimi, Ocak ayında CES 2022’de gerçekleştirilecek. Peki ama MobEd tam olarak nedir ve ne işe yarar diye düşünüyorsanız, buyurun inceleyelim.

"Her koşulda maksimum performans"

Hyundai’nin yeni tasarımı MobED; temelde sürüldüğü ortamdan bağımsız olarak sabit bir platform sağlayan çevik bir robot. Bu robot, sürüşün yapıldığı alanda karşılaşılan her duruma uygun manevra geliştirebilen, aracın hızlanmasını ve yavaşlamasını sağlayan dingil mesafesini değiştirebilen ve direksiyonu kontrol edebilen dört tekerlekli bir mekanizma.

Mekanizmanın bünyesindeki tekerlekler, sürüş yüksekliklerine göre değişebilen bir süspansiyonla destekleniyor. 67 cm uzunluğunda, 60 cm genişliğinde, 33 cm yüksekliğinde ve 50 kilogram ağırlığındaki MobED; maksimum 30km/s hız yapabiliyor. 2 kWh pil kapasitesine sahip robot, tek bir şarjla yaklaşık dört saat sürüş yapabiliyor. Robot, yüksek hızlı sürüşte dingil mesafesini 65 cm’ye kadar genişletebiliyor, dar ve engebeli alanlarda ise bu mesafeyi 45 cm’ye düşürüyor.

Mobilite gereksinimleri ve modülerlik için tasarlanan MobED’in, çoğunlukla iç mekân ve engebeli arazilerde kullanılacağı tahmin ediliyor. Mekanizmanın monte edildiği cihaza bağlı olarak teslimattan, bebek arabasına pek çok çeşitli alanlarda kullanılabileceği düşünülüyor. MobED'in tanıtımı, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük teknoloji etkinlikliklerinden biri olan CES 2022’de yapılacak.

MobED'in tanıtıldığı video: