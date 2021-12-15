IBM ve Samsung, Devrim Yaratacak Yeni Çip Tasarımını Tanıttı

IBM ve Samsung yetkilileri, daha az yarı iletken kullanarak daha çok güç üretebilen yeni çip teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji sayesinde telefonların bataryaları şarj etmeden haftalarca dayanabilecek.

Çipler, akıllı telefonlardan uzay araçlarına kadar neredeyse her teknolojide kullanılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yarı iletken eksikliğinden dolayı yaşanan çip krizi, pek çok firmayı etkilemişti.

Fakat IBM, dün yaptığı açıklamasında Samsung ile birlikte yeni bir yarı iletken tasarımı geliştirdiklerini açıkladı. İddialara göre bu teknoloji o kadar etkili ki çip sektöründe devrim yaratabilir.

Hayaller gerçek oluyor

Yatay Alanda Transistor Taşıması (VTFET) adı verilen teknoloji, çiplerde kullanılan yarı iletkenlerin dikey koyulmak yerine yatay koyulması anlamına geliyor. Bu yeni tasarım sayesinde günümüzdeki en ‘yoğun’ çiplerden bile daha fazla yarı iletken, aynı boyutlardaki çiplere sığdırılabilecek.

IBM’in açıklamasına göre çiplerin yatay olarak sıralandırılması, hem daha fazla yarı iletkenin koyulmasına imkân sunacak hem de enerji tüketimini %85’e kadar düşürecek. Yani VTFET teknolojisini kullanan çiplere sahip telefonların bataryaları, günlerce hatta haftalarca dayanabilecek.

Kripto dünyasını değiştirebilir

Açıklamada yer alan diğer bilgilere göre bu yeni tasarımı kullanan çipler aynı zamanda daha az enerji ile daha fazla kripto para kazımı yapılmasına da olanak sağlayacak. Bu da ileriki dönemde olabilecek ekran kartı krizlerinin önüne geçebilir ve daha az ekran kartı ile daha çok kazım yapılmasını sağlayabilir.

IBM ve Samsung yetkilileri, bu teknolojinin IoT yani internete bağlanabilen bütün cihazlarda devrim yaratacağını ve “çok daha akıllı” bir geleceğin bizi beklediğini açıkladı.

VTFET teknolojisi kullanılarak bir prototip hazırlanmış olsa da bu teknoloji şu anda hâlâ günlük kullanıma hazır değil. Yetkililer bu teknolojinin 2024 yılında bütün cihazlarda kullanılabilir hale gelmesini istediklerini söyledi.