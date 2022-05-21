Teneke içecek kutuları neden 330 ml olarak üretiliyor hiç düşündünüz mü? II. Dünya Savaşı'nın öncesine dayanan bu kutuların neden küsuratlı bir sayı olan 330 ml'lik hacimle üretildiğini açıkladık.

Her ne kadar özellikle son yıllarda alkolsüz içeceklerin 200 ve 250 ml gibi daha küçük boyutlu kutuları ortaya çıkmaya başlamış olsa da geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala en popüler kutuların 330 ml'lik kutular olduğunu görüyoruz. Coca-Cola, Pepsi gibi dev markalara ek olarak pek çok marka teneke kutularında hala 330 ml standardını kullanıyor. Peki neden 300 ya da 350 ml değil de 330 ml'lik kutular var hiç merak ettiniz mi?

Bugün sizlere kola gibi içeceklerin neden 330 ml'lik teneke kutularda geldiğini anlatacağız. Ülkemizdeki gizli zamlarla pek çok ürünün gramajı küçültüldü, ancak hala 330 ml'lik içecekler görmek mümkün. Bu kutuların tarihine baktığımızda karşımıza II. Dünya Savaşı'ndan öncesi çıkıyor.

Neden içecek kutuları 330 ml olarak üretiliyor?

Teneke içecek kutularının genelde 330 ml üretilmesinin derinlerine indiğimizde karşımıza ABD ve diğer ülkelerle olan ölçü birimi farkları karşımıza çıkıyor. O yıllarda ABD'de bira, bezelye konservesi gibi kutular üretiliyordu. Bu kutular da 12 oz'luk bir hacme sahipti. 12 oz'un ml karşılığına baktığımızda ise karşımıza 355 ml çıkıyor. 355 ml; ABD'de hala bir standart olarak kullanılıyor. Avrupa ve bizim ülkemizde ise ölçü birimi olarak oz değil litre kullanıldığı için meşrubatlar için üretilen teneke kutular Avrupa'ya gelirken yuvarlak hesapla 1 litrenin üçte birine denk gelen 330 ml'lik hacme dönüştürüldü.

ABD, İngiltere gibi ülkelerin dünyanın diğer bölgelerine göre daha farklı ölçü birimi kullanmalarından dolayı küsuratlı ölçü birimlerini de sık sık görüyoruz. Bu konuda yazdığımız "Kettle'lar neden genelde 1,7 litre üretilir?" veya "Damacanalar neden 20 değil de 19 litrelik hacimlerle üretilir?" içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Günümüzde farklı hacimlerde kutular üretiliyor.

2000'li yıllarda teneke kutuda kola almak istediğinizde 330 ml'lik kutular dışında çok fazla alternatif olmazdı. Günümüzde ise farklı hacimlerde teneke kutular görüyoruz. Örneğin Coca-Cola ve Pepsi, Türkiye'de 250 ml'lik kutularda da satış yapıyor. Özellikle Red Bull enerji içeceğiyle dünyada popülerlik kazanmaya başlayan 250 ml'lik kutular, her geçen güç daha popüler hale gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda 330 ml'lik kutuların kullanımını iyice azaltması beklenen 250 ml'lik kutular, hem yeterli hem de daha ucuz olması sebebiyle tüketicilerin yeni tercihi olmaya başladı.

Bugün sizlere neden kola gibi içeceklerin 300 ya da 350 değil de 330 ml'lik teneke kutularda üretildiğini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.