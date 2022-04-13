'İçimde Suwen Var' Reklamı Hakkında Suwen'den Açıklama

Suwen, sosyal medyanın diline düşen "İçimde Suwen Var" reklamı hakkında açıklama yaptı. Şirket, sloganın farklı bir versiyonunu başka bir kategori için kullanacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir iç giyim markası olan Suwen yeni reklamı ile çok konuşulmuş; reklam, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. İstanbul merkezli markanın “İçimde Suwen var” sloganıyla yayımladığı reklam afişinin etkileri hala daha sürerken şirket, gelen eleştirilere dair yeni açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe’ye konulan Suwen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un yüzü olduğu reklamın sosyal medyadaki yankılarını yakından takip etmekte olduklarını ifade etti. Bu gelişmelerin beklenmedik bir durum olduğunu belirten Dilek, reklama gelen tepkilerin büyük bir kısmının ‘olumlu’ yönde olduğunu kaydetti.

"Suwen olarak kadınları rahat, şık ve güçlü hissettirmek için çalışıyoruz"

Konuya dair yaptığı açıklamada, yapılan analizlerde reklama gelen geri dönüşlerin yüzde 98 oranında marka açısından olumlu olduğunun tespit edildiğini aktaran Dilek, “Reklam ve iletişim açısından bakarsak başarılı, akılda kalıcı, dillere pelesenk olabilecek bir slogan bulduğumuzu görüyoruz" şeklinde belirtti.

Bununla birlikte Dilek, kampanyanın asıl hedefinden de bahsetti. Klişeleşmiş kalıplardan uzak durmaya çalıştıklarına dikkat çeken Dilek, “Farklı beden tiplerinde ve farklı yaşam tarzlarına sahip kadınları bir arada yansıtmaya özen gösterdik" şeklinde kaydetti. Ayrıca misyon olarak iç giyim kategorisinin dış giyimden farklı olduğuna inandıklarını belirten Dilek, "Özellikle uzmanı olduğumuz sutyen ürününün kadınların yaşamında önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu manada reklam filmimizin sonunda yinelediğimiz vaadimize sıkı sıkıya bağlıyız. Suwen olarak kadınları rahat, şık ve güçlü hissettirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suwen, 'İçimde Suwen Var" sloganının farklı bir versiyonunu başka bir kategori için kullanacak

Öte yandan Dilek, dış giyim ürünlerinin aksine herkes tarafından görülmeyen iç giyim ürünlerinin satın alınmasında farklı faktörlerin rol oynadığını ve insanların evlenmek, iş görüşmesine gitmek, arkadaşlarla buluşmak ve doktora gitmek gibi durumlarda özel olarak iç çamaşırı satın alımına dikkat ettiğini belirtti. Bu konuda “Bu etkinliklerin içerisinde kendimizi rahat/konforlu ve özel hissetmek, şık ve kaliteli görünmek gibi önceliklerimiz oluyor" ifadelerini kullanan Dilek, açıklamasının devamında işe şu şekilde kaydetti:

“Biz de ajansımız Rafineri ile birlikte buradan yola çıkarak “selfwear” konumlandırması üzerine çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda, görüşme ve analizlerde etrafımızda Suwen kullanan ama bunun farkında olmayan bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu keşfetme yolculuğunda Suwen markasının bize sağladığı en önemli rekabet avantajlarından birisi kalitesi ve tavsiye skoru oldu. İç giyimde yüzde 94’lük bir tavsiye skoruna sahibiz. Tüm bu sürecin neticesinde içerisinde pek çok anlamı aynı anda barındırdığına inandığımız, fonetiğine güvendiğimiz sloganımız #içimdesuwenvar’ın üzerine iletişim stratejimizi inşa etmeye karar verdik. Hatta yakın zamanda bu sloganın daha farklı bir göndermesi olan bir varyantını farklı bir kategorimiz için de kullanmaya başlayacağız.”