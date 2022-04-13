İçişleri Bakanlığı'ndan Hack İddiaları Hakkında Açıklama

E-Devlet’in hacklendiği iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iddialar hakkında bir açıklama yayınlandı.

12 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Twitter’da dolaşan bir dedikodu, herkesi korkuttu. İddiaya göre e-Devlet’in veri tabanı hacklendi ve kullanıcıların güncel adres bilgilerinden tutun da kimlik fotoğraflarına kadar pek çok bilgi hackerların eline geçti.

Sosyal medyada Mesut Çevik ve İbrahim Haskoloğlu gibi pek çok önemli isim bu hack iddiasını destekleyecek kanıtları takipçileri ile paylaştı. Ancak İçişleri Bakanlığı bu iddialara sessiz kalmadı.

İçişleri Bakanlığı hack iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, sosyal medyada dönen iddiaların asılsız olduğu açıklandı. Açıklamada ayrıca 3 ay önce yapılan bir operasyonda bu tür paylaşımların dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığı ve NVİGM’nin veri tabanında herhangi bir zafiyet bulunmadığı da belirtildi.

NVİGM veri tabanında çipli kimlik görsellerinin bulunmadığı ve bu iddialara yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da açıklamada yer alan bilgiler arasında.