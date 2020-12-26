Apple'ın iCloud Hizmetine Girişte Sorun Yaşanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bulut depoloma servisi iCloud'u yeni cihazlara kurmada ve giriş yapmada bazı sorunlar yaşanıyor. Durumun farkında olduklarını belirten Apple Destek, problemin yoğunluktan kaynaklandığını söyledi.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın bulut depolama hizmeti iCloud'da bazı sorunlar yaşanıyor. Aktarılanlara göre şu anda birçok kullanıcı, yaşanan sorun nedeniyle yeni aygıt kurulumu ya da hesaba giriş yapmaya çalışırken hatayla karşılaşıyor. Bu problemden etkilenen kullanıcıların sayısı ise bilinmiyor.

Apple'ın 'Sistem Durumu' web sitesinde yer alan bilgilere göre sorun, 25 Aralık Cuma günü öğleden sonra 12.45'de başladı ve halen devam ediyor. Web sitesinde ayrıca diğer iCloud hizmetlerinde ya da Apple servislerinde herhangi bir sorun olmadığı da görülüyor.

Apple Destek, sorunun farkında olduklarını açıkladı:

Yeni Apple cihazlarına iCloud'u kurarken sorun yaşadığını dile getiren bir kullanıcıya Twitter üzerinden yanıt veren Apple Destek, yaşanan sorunun farkında olduklarını ve üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Sorunun yüksek kapasiteden kaynaklandığını belirten Apple Destek, kullanıcıya verilen yanıtta "Şu anda iCloud'u kurabilmenizi etkileyen yüksek bir kapasite yaşıyoruz, lütfen birkaç saat sonra deneyin" ifadelerini kullandı.

Devam eden koronavirüs pandemisinin neden olduğu üretim aksaklıkları nedeniyle en son iPhone 12 serisini normalden bir ay daha geç piyasaya sürmek zorunda kalan Apple'ın bu tatil sezonunu oldukça yoğun geçirmesi bekleniyor. HomePod mini ve yeni piyasaya sürülen AirPods Max modellerinin de teknoloji devi için ekstra yoğunluğa neden olduğu söylenebilir.

Apple'ın web sitesinde sorunun hâlâ devam ettiği görülse de Destek sayfasından birkaç saattir yeni bir gelişme paylaşılmadı. Konuya dair yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.