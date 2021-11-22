ICRYPEX’in bugün ön satışa açtığı 50 milyon adet espor odaklı token GAU, yalnızca 3 dakika içerisinde tükendi. 26 Kasım’da halka arz olacak GAU Token’e gösterilen ilgi, espor tutkunlarını da kripto para borsasını da memnun etti.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Gamer Arena Utility Token (GAU Token) isimli yeni bir listeleme yapacağını duyurmuştu. GAU Token, her geçen gün biraz daha büyüyen espor sektörüne odaklanıyordu. Gamer Arena isimli platforma ait olan token, turnuvalara giriş ve ödüller için kullanılabilecekti.

ICRYPEX tarafından yapılan açıklamalara göre GAU Token, bugün ön satışa açılacak ve 50 milyon adet token, yatırımcılar ve oyuncular tarafından satın alınacaktı. Ancak kimsenin beklemediği bir olay gerçekleşti. Tanesi 15 kuruştan ön satışa çıkarılan 50 milyon adet token, yalnızca 3 dakika içerisinde tükendi. Neyse ki GAU Tokenler, ilerleyen dönemlerde de toplam 500 milyon adet olacak şekilde piyasaya sürülecek.

26 Kasım’da halka arz edilecek

GAU Token’e yatırım yapan ICRYPEX kullanıcıları, birkaç günlük bekleme sürecine girecekler. 26 Kasım Saat 00:00’da halka arz olup satışlara açılacak token, yatırımcısına şimdiden kar ettirmiş durumda. Zira bu tokenin satış fiyatı, 25 kuruştan başlayacak. Fiyatın yükseliş ve düşüş durumu ise espor odaklı tokene gösterilen ilgiye göre değişecek.

GAU Token ile ilgili açıklamalar, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer tarafından yapıldı. Oyuncu odaklı tokene gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen İçer, “GAU Token son dönemlerde hayata geçirdiğimiz en önemli listelemelerden biriydi. Altay Fan Token ve Edis Fan Token projelerinde olduğu gibi GAU Token da ön satış tarihinin bitiminden önce tükendi. Farklı olarak GAU Token’ın ön satış için ayrılan bölümünü saatler içerisinde değil dakikalar içerisinde yatırımcılarla buluşturduk. Oyun ekosistemi dev bir ekosistem ve her geçen gün büyüyor. Dünyada ve ülkemizde büyük talebi olan genç ve devasa bir sektörden bahsediyoruz. Kripto para sektörü gibi geleceği kurgulayan bir sektörle iş birliği içerisinde olmak GAU Token’ın bu ön satış başarısını öne çıkarıyor. Sırada halka arz süreci var ve GAU Token’ın hem Gamer Arena kullanıcıları hem de kripto para yatırımcıları tarafından aynı ilgiyi göreceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.