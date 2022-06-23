Türk kripto para borsası ICRYPEX, popüler altcoinlerden Pitbull Token’i (PIT) listeleyeceğini duyurdu. Duyuru, uluslararası basında da kendisine yer buldu.

Türkiye’deki popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan ICRYPEX, pek çok yatırımcının yüzünü güldürecek bir işe imza attı. Borsa, Kripto para camiasının en popüler altcoinlerinden bir tanesi olan Pitbull Token’i (PIT) listeleyeceğini duyurdu.

Bu listeleme, beraberinde bir de kampanya getirdi. ICRYPEX, borsaya üye olan yeni kullanıcılara 30 TL değerinde Bitcoin ile 30 TL değerinde PIT (yaklaşık 1.500.000.000 adet) hediye edilecek. Yeni yatırımcının bu kampanyadan faydalanmak için yapması gereken tek şey, kayıt işlemlerini yaparken “PIT2022” kodunu kullanmak.

Listeleme, uluslararası basında da yer buldu

ICRYPEX’in PIT listeleme duyurusu, uluslararası basında da kendine yer buldu. Kripto para piyasalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan BSCDaily, bir tweet paylaşımı ile gelişmeyi takipçilerine aktardı. ICRYPEX tarafından yapılan paylaşımda “Siz istersiniz, biz listeleriz!” ifadelerine yer verilirken, PIT ekibi ise listeleme için teşekkürlerini sundu.

Pitbull projesi, merkeziyetsiz bir topluluk projesidir. Gönüllülerden oluşan topluluk tarafından geliştirilmiştir. Bu gönüllü topluluk oluşumunun içinde grafik tasarımcılar, yazarlar, web geliştirmecileri, pazarlamacılar vb. birçok meslek grubuna ait kişiler, bu projenin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulundular ve hala da çalışmalarını sürdürüyorlar.

Eğer siz de ICRYPEX ile tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.