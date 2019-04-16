iPhone 11, Birçok Diz Üstü Bilgisayardan Daha Hızlı Olacak

iPhone 11’in performansı, tahminlere göre yapay zekâ desteğiyle birçok dizüstü bilgisayardan daha hızlı olacak.

iPhone 11’in performansı, tahmin edilebileceği üzere geçen yılki iPhone’lara göre daha yüksek olacak ancak telefona gücünü verecek olan A13 yonga seti hakkında fazla bilgi mevcut değil. TSMC’nin bir kez daha Apple’ın tedarikçisi olması bekleniyor ve yonga setinin üretiminde aynı Kirin 985’te olduğu gibi 7 nm ultraviyole litografi teknolojisi kullanılacağı öngörülüyor.

Macworld analisti Jason Cross, yaptığı açıklamalarla A13 yongasından neler bekleyebileceğimiz hakkında birkaç fikir verdi:

“A13’ün A12X ile neredeyse aynı transistör sayısına sahip olmasını bekliyorum ancak Apple’ın yüksek güce sahip çekirdekleri 2’den 4’e çıkarmak gibi bir şey yaparak transistör bütçesini aynı şekilde harcayacağını sanmıyorum. Daha ziyade Apple’ın iki yüksek performanslı çekirdek ve dört enerji tasarruflu çekirdek sistemine devam edeceğini düşünüyorum.

Apple’ın tek çekirdekli işlemci performansı, son yıllarda oldukça istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu trend devam ederse puanı Geekbench’te 5.200 olan tek çekirdekli bir işlemciye bakıyor olacağız. Bu da birçok Android cihazı ve birçok dizüstü bilgisayarı geride bırakıyor.”

Çok çekirdekli işlemci performansını tahmin etmek ise biraz daha zor ancak puanının 15.000 ile 16.000 civarında olması bekleniyor. Yapay zekâ hakkında da konuşan Cross, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl Apple, A12’deki Neural Engine’i A11’e göre beklendiğinden çok daha fazla geliştirmişti. A11’in Neural Engine’i saniyede 600 milyar işlem yapabiliyordu. A12 ise saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor.

Makine öğrenimi ve yapay zekâ, daha iyi fotoğraf ve video çekmekten artırılmış gerçeklik ve Siri’ye kadar iPhone’un çok önemli iki unsuru. Apple A13’ün Neural Engine’inin saniyede 20 trilyon işlem yapabileceğini açıklarsa etkilenirdim ama şaşırmazdım.”

Bu yıla ‘akıllı telefon yılı’ desek yanılmış olmayız zira birçok teknoloji devi, yeni cihazlarla karşımıza geldi ancak Apple’dan Eylül ayına kadar bir şey göremeyeceğiz gibi görünüyor. Bu yüzden de iPhone 11’in söylentilerdeki gibi gümbür gümbür gelme olasılığı bir hayli yüksek.