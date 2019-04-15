A13 İşlemcisi, 7nm N7 Pro Süreci ile Üretilecek

Apple'ın yeni nesil iPhone'lar kullanacağı A13 işlemcilerinin 7nm N7 Pro fabrikasyon süreci ile üretileceği iddia edildi.

İşlemcilerin performans ve güç tüketimi açısından hangi fabrikasyon süreci ile üretildikleri oldukça önemlidir. Commercial Times tarafından yayınlanan raporlara göre Apple’ın yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı yeni A13 işlemcisi, TSMC tarafından ‘aşırı morötesi litografi’ (EUV) teknolojisi ile üretilecek.

iPhone XI modellerine güç verecek olan Apple A13 işlemcisi, 7nm N7 Pro fabrikasyon süreci ile üretilecek ve mevcut 7nm A12 işlemciye göre çok daha yüksek performans ve verimlilik sağlayacak. Yine de standart N7+ fabrikasyon süreci ile N7 Pro fabrikasyon süreci arasındaki farklar tam olarak bilinmiyor.

Bununla birlikte Apple A13, TSMC tarafından EUV kullanılarak üretilecek tek işlemci olmayacak. Huawei’nin Mate 30 ailesine güç verecek olan Huawei HiSilicon Kirin 985 da Apple A13 gibi TSCM’nin 7nm üretim sürecinden çıkacak. Yine de iPhone’larda kullanılacak A13 işlemcisinin N7 Pro sürecinden dolayı daha yüksek verimlilik sağlaması bekleniyor.