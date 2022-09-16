6 Bin Kilometre Sınırı, İlan Sitelerinde Manipüle Ediliyor!

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el satışlarına getirdiği 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, ilan sitelerinde yankı bulmaya başladı. Fakat yankı ters yönden geldi.

İkinci el otomobil piyasası, günümüzde sıfır araç fiyatlarının çok çok üstünde seyretmeye devam ediyordu. Hükûmet, bu durumun önüne geçebilmek ve araç sahibi olmayı kolaylaştırmak için bir önlem açıklamıştı. Sıfır araçların 6 ay ya da 6 bin kilometre geçmeden satılmasını engelleyen söz konusu düzenleme, geçtiğimiz gün yürürlüğe girdi.

Fakat en azından yeni düzenlemenin ilk gününden gördüğümüz kadarıyla, bu önlem pek de işe yarayamadı. Zira araç satıcıları, önlemden kaçınmak için kurnaz yollara başvurmaya başladı. Sıfır araçlar, 6.000 kilometre sınırının hemen üstünde, ‘6001, 6100, 6500’ gibi kilometre değerleriyle listelendi. Bu durum, bizim de yaptığımız bir testte karşımıza çıktı.

Yaptığımız test, satıcıların ilk günden kullandığı kurnaz taktiği gösterdi:

Ticaret Bakanlığı’nın sıfır araçların satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması yürürlüğe girmeden hemen önce, en popüler ikinci el araç satış platformunda bir test yapmaya karar verdik. Düzenlemenin nasıl bir sonuç yaratacağını görmek için yaptığımız bu test kapsamında 2022 yılında şu ana kadar en çok satılan 10 otomobili seçtik ve özellikle her bir araç için ‘0 kilometre’ bilgisinin yer aldığı araç başına 3 farklı ilanı favorilerimize ekledik.

Favorimize eklediğimiz araç modelleri şu şekildeydi:

Fiat Egea Sedan

Renault Clio HB

Toyota Corolla

Dacia Duster

Fiat Egea Cross

Renault Megane Sedan

Hyundai i20

Renault Taliant

Hyundai Bayon

Volkswagen Passat

Sıfır araçların kilometreleri bir anda 6.001 ve üzerine çıktı:

Düzenleme yürürlüğe girdikten bir gün sonra, yani 16 Eylül günü favorilerimize eklediğimiz 30 ilana göz attık. Ne yazık ki bu ilanların hiçbirinde bir fiyat düşüşü yaşanmadı. Aksine, 30 ilanın 21’i yayından kaldırıldı, 9’u ise düzenlenerek yayında kalmaya devam etti. Araçların ilan bilgilerindeyse değişiklikler gördük.

Favorilerimizde olan, yayından kaldırılmayan ilanların hepsinde manzara aynıydı: Araçların kat ettikleri kilometre bilgisi, 6.001 ve üzeri olarak gösterilmeye başladı. Bu güncellemelerde araçların fiyatları hiçbir şekilde değişmedi; ne indi ne de çıktı. Favorimizdeki 9 ilanda da araçların kilometre bilgisi şu şekilde güncellendi (Hepsinde durum aynı olduğundan 3 örnek seçtik):

Sadece favorilerimiz değil, tüm ikinci el piyasası 6.001 kilometrelik araçlarla doldu:

Şu anda ikinci el otomobil satılan internet sitelerine girerseniz, artık sıfır kilometre araçlardan çok '6.001+' kilometre araçlar görmeye başlayacaksınız. Bakanlığın yeni önlemi, şu anda piyasayı rahatlatacak bir etki yaratmış gibi gözükmüyorken, bu durumun kötüye kullanımına yönelik ek bir önlemin gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Sınırlamalara uyulmadan yapılacak satışlar da pek de caydırıcı bir cezaya sahip değil..