İkinci Elde Android mi iPhone mu Sorusunun Cevabı Verildi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; kullanılmış iPhone’lar, kullanılmış Android cihazlara göre daha iyi durumdalar. Batarya durumunda ise durum tam tersi şekilde.

Apple, gerçekleştirdiği Event lansmanıyla birlikte birçok yeni ürünü tanıttı. Her sene tanıttığı yeni ürünlerle birlikte ekosistemini büyüten, kullanıcıları için vazgeçilmez hale gelen ve beğenmeyenlerin dahi uzaktan uzağa ilgiyle takip Apple’ın neden bu kadar ilgi odağı olduğu araştırmalarla gözler önüne seriliyor. Tabi ki batarya hariç…

CIRP tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kullanılmış iPhone’ların kullanılmış Android cihazlara göre daha iyi durumda olduğu belirtildi. Örnek olarak; 12 ay boyunca kullanılan iPhone’ların yüzde 65’inden fazlasının ekranı iyi durumdayken, aynı süre kullanılan Android cihazlarda ise bu oran yüzde 60’ın altında.

Bataryada iPhone geride:

Söz konusu bataryalar olduğunda ise sonuçlar iPhone aleyhinde. iPhone kullanıcılarının sadece yüzde 23’ü telefonlarının şarj olmadan tam bir gün dayandığını belirtirken, Android cihaz kullanıcılarının ise yüzde 30’u telefonlarının bir gün boyunca dayandığını söylüyor. Gerek kullanıcıları, gerek araştırmalar iPhone cihazların bataryaları konusunda olumsuz görüş belirtse de, Apple batarya iyileştirmesi konusunda yetersiz kalmaya devam ediyor. Araştırma sonucuna göre, hem iPhone hem de Android kullanıcılarının sadece yüzde 10’undan azı telefonlarının bir sene sonunda tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçlarından biri de, telefon modelini yükselten kullanıcıların eski telefonlarını ne yaptığı yönünde. CIRP’e göre, iPhone ve Android kullanıcılarının yüzde 10’undan azı eski telefonlarını satıyor. Android kullanıcıları eski telefonlarını büyük oranda ellerinde tutarken, iPhone sahiplerinin yüzde 30’u ise eski telefonlarını takas programlarında kullanıyor. Bu durumun ise iPhone cihazlara satılırken ya da takas edilirken daha yüksek fiyat verilmesinden kaynaklanabileceği düşünülüyor.