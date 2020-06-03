Koenigsegg ve Polestar'dan Elektrikli SUV İçin İş Birliği

İsveç'in iki büyük otomobil üreticisi Koenigsegg ve Polestar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda sürpriz bir iş birliğine dair ipuçları verdi. Şirketler, elektrikli bir SUV modeli için ortak çalışabileceklerinin sinyallerini verdiler.

İsveç'in iki büyük otomobil üreticisi Koenigsegg ve Polestar, dikkat çeken bir iş birliğine hazırlanıyor. İki şirket, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda henüz içeriği açıklanmayan bir ortaklık çalışmasına işaret ederek otomobillerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Koenigsegg ve Polestar, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardındaki 'heyecan verici' fikri paylaşmadı. Şirketlerin paylaştığı fotoğraflarda Koenigsegg Gemera ve Polestar'ın Precept konsepti bir arada görülüyor. Görünüşe göre iki otomobil üreticisinin yakında anavatanları dışında daha fazla ortak noktası olacak.

Koenigsegg ve Polestar sürpriz bir iş birliğine işaret ediyor

Koenigsegg, paylaşımlarında detaylara karşı kapalı ve çok yakında heyecan verici bir şey olacağını belirtiyor. Polestar'ın mesajı ise "İsveç'in batı kıyısında ilginç bir şey oluyor" şeklinde benzer bir ifade öne sürüyor. Her iki gönderi de merak edenlerden takipte kalmalarını istiyor ve #KoenigseggXPolestar etiketini içeriyor.

Şirketlerin ne tarz bir çalışmaya işaret ettiklerine dair hiçbir detay yok ve olası bir ortaklığın nasıl bir şekil alabileceği belirsizliğini koruyor. Günümüzde SUV araçların popülerliği ve birçok süper otomobil üreticisinin bu segmente yöneldiği düşünülürse, Polestar ve Koenigsegg iş birliğinden benzer bir sonuç çıkması beklenebilir.

İsveçli otomobil üreticilerinden elektrikli bir SUV modeli gelebilir

Koenigsegg, Gemera'yı Koenigsegg'in dört koltuklu bir 'Mega GT'si olarak tanıtmıştı. Gemera, 1.700 beygir gücü üreten üç elektrik motoru ve çift turboşarjlı üç silindirli bir motor kullanan plug-in hibrit bir model. Polestar Precept ise henüz konsept olmasına rağmen, SUV olarak tasarlanan yeni Polestar 3'e şekil verecek. Precept Concept, diğer tüm Polestar araçları gibi elektrikli bir otomobil.

Koenigsegg ve Polestar, bir araya gelerek elektrikli, güçlü bir SUV modeli ortaya koyabilir. Şimdilik tahminden öteye geçemiyoruz ve detayları öğrenmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacağız gibi görünüyor.