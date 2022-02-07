İklim Değişikliğinin 'Kar' Kokusunu Değiştirdiği Keşfedildi

İklim değişikliği özellikle son yıllarda somut bir şekilde hissedilmeye devam ederken araştırmacılar, iklim değişikliği kaynaklı olarak karın kokusunun bile keskin bir şekilde değiştiğini açıkladılar. Bunun nedeniyse aslında çok basit: Kar, havadaki molekülleri emiyor.

Çağımızın ve geleceğimizin en ciddi sorunu olan, her yıl daha fazla insanı dolaylı bir şekilde öldüren iklim değişikliği tahmin edilemeyecek yerlerde dahi kendisini göstermeye devam ediyor. İklim değişikliği, öyle somut bir hâl aldı ki bilim insanları, geçtiğimiz günlerde artık iklim değişikliği nedeniyle karın kokusunun bile değiştiğini açıkladılar.

ABD’deki Monell Kimyasal Duyu Merkezi’nden kendisini ‘koku araştırmacısı’ olarak tanıtan klinik sinirbilim profesörü Johan Lundstorm, kar kokusunun havadaki kirliliği yansıttığını açıkladı. Özellikle karın üst tabakasının çoğunlukla havadan bileşik aldığını belirten Lundstorm, bu bileşiklerdeki bazı moleküllerin burna diğerlerinden daha sert geldiğini ifade etti.

Peki iklim değişikliği nasıl oluyor da karın kokusunu değiştiriyor?

İşte bu ilişkiyi iklim değişikliğine tam anlamıyla bağlayan açıklama, McGill Üniversitesi’nden Parisa A. Ariya tarafından yapıldı. Ariya, kara ve havanın ısınmasıyla birlikte hava moleküllerinin dolaşımının ve yoğunluğunun arttığını belirtti. Bu nedenle de iklim değişikliğinin karın nasıl koktuğunu etkilediğini ifade etti.

Ariya, karın ‘atmosferik bir sürecin anlık görüntüsü’ olarak görev yaptığını, yani havada olup biten her şeyi doğrudan yansıttığını söyledi. Bilim insanının 2017 yılında yaptığı araştırma, benzinli motor egzozundan çıkan kirliliğin kar tarafından nasıl emildiğini göstermişti. İşin kötü yanı bu kirlilik, kar eridikçe su ve toprağa da aktarılıyordu.