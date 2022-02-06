İklim Değişikliğinden Dünya'da Elektrik Kesintileri Artacak

İklim değişikliği, tüm dünyanın ortak üstesinden gelmesi gereken bir sorun. Öyle bir sorun ki yaz aylarında serinlemek ve kış aylarında ısınmak için çok daha fazla elektrik tüketmemiz gerekecek. Elektrik altyapılarını güçlendirmeyen ülkeler de elektrik kesintileri ile boğuşacak.

Isparta’da geçtiğimiz Perşembe gününden beri elektrik kesintisi yaşanıyor ve halk büyük sıkıntı çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da ülkemizde aynı sıkıntılar yaşanmıştı; kar fırtınası etkisindeki ülkemizde yollara ve zaman zaman enerjiye erişim sağlanamadı. Elektrik kesintilerinin en büyük sebebi ise temeline baktığımızda iklim değişikliğinin getirdiği ekstrem hava durumları ve yetersiz altyapı.

ABD’de de bir süredir benzer durumlar yaşanıyor. Kimi eyaletlerde insanlar haftalardır elektrik kesintisi yaşıyor; ulaşım yollar ve uçuşlar engelleniyor. Aralık ayında yapılan bir çalışma sonucunda Amerikan Jeofizik Birliği, dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle ABD’deki elektrik ihtiyacının 2030’lu yıllarda karşılanamayacağını ve altyapının yetersiz kalacağını ortaya çıkardı. Tabii bu araştırma sadece ABD’yi içeriyor ancak ülkemizdeki en sıcak gündemlerden biri olan Isparta’da elektrik olmaması gibi bir durum var. Bu sebeple iklim değişikliğinin sadece ABD’yi değil tüm dünyayı elektrik kesintilerine boğacağını söylemek için uzman olmak gerekmiyor.

İklim değişikliği sebebiyle ısınmak ve serinlemek için çok daha fazla elektrik tüketmemiz gerekecek

Araştırmacılar, konuyla alakalı “İklim değişikliği dünya çapında sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Sıcaklıklar yükseldikçe, insanlar serin kalmaya çalıştıkça klimalara olan talep de buna bağlı olarak artar. Bazı ABD eyaletlerinde ortalama bir hane klimasız 14 güne kadar dayanabilir. Bu, toplulukları orantısız bir şekilde etkileyecektir” diyor.

Yapılan araştırma sonucunda çoğu eyalette artan klima talebini karşılamak için klima verimliliğinde yüzde 1 ila yüzde 8'lik bir iyileşmeye ihtiyaç duyulacağını bildiriliyor. Eğer bu gerçekleşmezse ABD, talebi karşılamak için yeterli elektrik sağlayamayacak. Bu da altyapının yenilenmesi ve güçlendirilmemesi durumunda elektrik kesintilerinin artacağını gösteriyor.

Dediğimiz gibi her ne kadar bu araştırma ABD’yi kapsasa da iklim değişikliği sadece ABD’yi değil tüm dünyayı etkiliyor ve tüm dünyanın bu elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için elektrik altyapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca enerji verimliliği ve tasarrufu, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde ele alınmalı. Yoksa elektrik kesintisiyle boğuşan tek ilimiz Isparta olmayacak.