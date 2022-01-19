100'den Fazla İlaca Yüzde 30'un Üzerinde Zam Geldi

Ankara Eczacı Odası Başkanı, 100'den fazla ilaca yüzde 35'e varan zam geldiğini duyurdu. Güncellenen euro/TL kuruyla birlikte şubat ayı içerisinde ilaç fiyatlarına bir zam daha geleceği kaydedildi.

Ülkemizde bir süredir devam etmekte olan zam çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. Sözcü’ye konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, bazı ilaçlara da zam geldiğini duyurdu.

18 Ocak tarihinden itibaren bazı ilaçlara yüzde 30 ila 35 zam uygulanmaya başlandığını kaydeden Ercanlı; zam gelen ilaçların kimi antibiyotikler, insülin ilaçları ve kan sulandırıcılar olduğunu aktardı.

İlaç fiyatlarına önümüzdeki ay bir kez daha zam gelecek

Bu ayın başında Sözcü’ye konuşan Ercan, her 100 ilaçtan 22’nin bulunmadığını belirtmiş ve “Hâlâ bazı ilaçlar bulunamıyor. Firmalar döviz kurunun artmasından dolayı ithalatlarını kısıyor. Çünkü ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro/TL kurunun düşük olmasından dolayı Türkiye’de sattıkları fiyat düşük kalıyor. Zam yapılabildiği ölçüde de ilaçların piyasaya verilmesi de mümkün oluyor” şeklinde ifade etmişti.

Ancak görünen o ki ilaçlara yapılan bu yüzde 30-35'lik zam son olmayacak. Şu an ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro/TL kurunun şubat ayında güncellenmesi sonrasında ilaç fiyatlarına tekrar zam gelmesi bekleniyor. Ercanlı, ilaçların fiyatlandırıldığı kurun şubat ayının üçüncü haftasında güncelleneceğini ve bu olayı takiben bütün ilaçların fiyatının artacağını ifade ediyor.

Buna ek olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında yaptığı açıklamada İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut da şubat ayında yenilenecek ilaç fiyatlarında en az yüzde 35 ila 36’lık bir artışa ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

İlaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro/TL kuru şu anki haliyle 4.5786 olarak kabul ediliyor. Öte yandan reel euro/TL kuru ise mevcut olarak 15.4 seviyelerinde.