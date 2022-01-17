Şehirlerarası Otobüs Bileti Fiyatlarına Yüzde 30 Zam Talebi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, omicron ve 2022 yılı zamları nedeniyle zor duruma düştüklerini, otobüs bileti fiyatlarına zam istediklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüldü ve talepler dile getirilmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan'ın açıklamalarından bahsetmiştik. Hava yolu şirketlerinin uygun fiyattan bilet sattığını bu yüzden de kendilerinin iş yapamadığını belirten Birol Özcan, uçak bileti fiyatlarına zam, kendileri için de KDV düzenlemesi istemişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kez de Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım'dan bazı açıklamalar geldi. Mustafa Yıldırım, omicron etkisi nedeniyle kapasitenin yüzde 40 düştüğünü, otobüs şirketlerinin zor durumda kalmaya başladığını ifade etti. Yılın başından beri gelen zamlardan da bahseden Yıldırım, "Şu dönemde çalışmamak çalışmaktan daha karlı." şeklinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Otobüs biletleri yüzde 20-30 civarında zamlanmalı"

Mustafa Yıldırım tarafından yapılan açıklamalara göre otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 ila yüzde 30 aralığında zam gelmesi gerekiyor. Hatta bu konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı'na da ulaştıklarını söyleyen Yıldırım, mücbir sebeplerden dolayı zam taleplerinin kabul edilmesini istediklerini ifade etti. Yapılan açıklamalar, otobüs fiyatlarına zam gelebileceğinin açık bir göstergesi...

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Bizler 4 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'ndan fiyat bildirim listesi alıyoruz. Bildirilen fiyat 4 ay geçerli oluyor. Otobüs firmaları son zam oranını akaryakıt ücretleri çok düşükken aldılar. 260 firmanın süresi doldu sadece 85 firmanın süresi dolmadığı için bakanlık onların süresinin dolmasını bekliyor. Ancak bu süreçte zor durumda kaldık bakanlıktan 4 aylık süreyi beklemeden yeni tarifeli fiyat listesini çıkarmalarını talep ediyoruz. Mücbir sebeplerden dolayı zamların onaylaması konusunda bakanlıkla görüşme yaptık haber bekliyoruz.