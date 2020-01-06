İlk İngiliz Astronot: 'Uzaylılar Var, Başka Bir İhtimal Yok'

Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot Helen Sharman, The Observer gazetesi ile yaptığı röportajda anılarını paylaştı. Sharman, röportajın bir yerinde uzaylıların olduğunu ve aramızda olabileceklerini söyledi.

Uzaylı diye adlandırdığımız canlıların var olup olmadığı konusu, geçmişten günümüze insanların gündemini çoğu zaman meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Birçok insan, uzaylıların var olduğunu ve hatta aramızda olduklarını düşünürken diğer taraf ise bu teorinin tam anlamıyla saçmalık olduğunu ve uzaylı diye tanımlanan bir varlığın gerçek olmadığını savunuyor. Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot Helen Sharman ise uzaylıların var olduğunu düşünüyor.

30 Mayıs 1963 tarihinde dünyaya gelen Helen Sharman, İngiltere’nin uzaya çıkan ilk astronotu. Aynı zamanda 1991 yılının mayıs ayında Rusya tarafından yönetilen Mir isimli uzay istasyonuna çıkan ilk kadın astronot olan Sharman, The Observer gazetesi ile bir röportaj yaptı. Röportajda anılarını ve düşüncelerini anlatırken Sharman, "Dünyayı yukarıdan görmek gibisi yok" açıklamasını yaptı. Helen Sharman, röportajın bir noktasında uzaylı konusuna da değindi.

'Uzaylılar var ve aramızda dolaşıyorlar. Yalnızca onları göremiyoruz'

Helen Sharman, “Uzaylılar var, bunun başka bir ihtimali yok. Evrende milyarlarca yıldız var ve bunlarda farklı yaşam formları olmaması mümkün değil. Sen ve benim gibiler mi onu bilmiyoruz ancak şu anda aramızda dolaşıyor olmaları mümkün, yalnızca onları göremiyoruz” açıklamalarında bulunarak uzaylıların gezegenimiz üzerinde de bulunduklarını ve bizim fark edemediğimiz şekilde dolaştıklarını düşündüğünü belirtti.

Sharman, kendisinin ‘ilk kadın İngiliz astronot’ olarak anılmasına da sitem etti. Sharman, “Kendimi asla cinsiyetim ile tanımlamadım ve bu şekilde devam edeceğim. İnsanlar, beni genellikle uzaydaki ilk İngiliz kadın olarak tanımlıyor ancak aslında ben uzaya çıkan ilk İngiliz astronotum. Bu durum, kadın olduğum belirtilmese ilk uzaya çıkan kişinin erkek varsayılacağını gösteriyor. İlk olarak bir erkek gidiyor olsaydı herhalde bu çok normal olurdu dolayısıyla bu düzeni bozmuş olmak beni heyecanlandırıyor” açıklamasını yaptı.

Uzayda neler hissettiğini de anlatan Sharman, “Uzayda olmanın bana öğrettiği en önemli şey; asıl olanın eşyalar değil, insanlar olduğuydu. Orada hayatta kalmak için her şeye yeterli olarak sahiptik ve yeryüzünde sahip olduğum eşyaları hiç düşünmedim. Oradayken düşündüğümüz tek şey, geride bıraktığımız sevdiklerimizdi” açıklamalarında da bulundu.