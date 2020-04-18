Bir Kadının İdrar Yerine Alkol Ürettiği Ortaya Çıktı

Doktorlar çok ilginç bir vakaya rastladı. Karaciğer sorunlarıyla doktorlara başvuran kadın alkol tüketmemesine rağmen idrar testlerinde alkol çıkıyordu. Daha sonra kadının mesanesinde mayanın fermante olduğu anlaşıldı.

Pittsburgh'da yaşayan bir kadında sıra dışı bir hastalık tespit edildi. Bu kadının mesanesinde mayanın doğal yolla fermante olması sonucu alkol oluştuğu ortaya çıktı. Bu durum tıpta 'mesane fermantasyon sendromu' biliniyor ve bir diğer nadir görülen hastalık olan auto-brewery sendromuna (kendi kendine mayalanma sendromu) benziyor. Auto-brewery sendromuna sahip olan hastalar, alkol veya benzeri bir şey almadan, sadece düzenli olarak karbonhidrat tüketerek sarhoş olabiliyor.

Doktorlar, hasarlı bir karaciğere ve diyabete sahip olan 61 yaşındaki kadının durumuyla ilgilendikleri zaman bu hastalığı keşfetti. Karaciğer nakli bekleme listesine eklenmek için University of Pittsburgh Medical Centre Presbyterian Hastanesi'ne başvuran kadında, sürekli alkol kısmı pozitif çıkan idrar testlerinden dolayı problemlerinin alkol bağımlılığı sebepli olduğu düşünülüyordu. Hatta bu yılın şubat ayında yazılan vaka raporunda "Klinisyenlerimiz onun alkol kullanım bozukluğu olduğuna inanmaktadır" şeklinde bir ifade yer alıyordu.

Ayrıca kadın sürekli olarak alkol tüketimi olduğunu reddederken hasta kliniğe yaptığı ziyaretler sırasında idrarı yüksek seviyede etanol içermesine rağmen zehirlenme belirtisi de göstermiyordu. Bir diğer gizem ise idrarında çok fazla gelişen maya ile birlikte büyük miktarlarda glikoz bulunması. Bu bulgular, araştırmacıları mesanede bulunan mayanın şekerden etanol üretip üretemeyeceği konusunda test yapmaya götürdü. Bu testleri yapan ekip yüksek düzeyde etanol üretimi olduğunu doğruladı ve bu garip sonuçların mesanedeki mayalanan şekerlerden dolayı oluştuğunu öne sürdü.

Söz konusu maya, bira üretiminde kullanılan ve normalde de vücutta bulunan Candida glabrata olarak tanımlandı. Bu maya, vücutta normalde bulunsa da bu kadar fazla miktarda bulunması bir sorun teşkil ediyordu. Ne yazık ki hastanın kötü durumdaki diyabeti nedeniyle antifungal tedaviyle mayanın ortadan kaldırılması işlemi başarısız oldu. Kadının tedavilerinin başarısız olması sonucu doktorlar, kadının karaciğer nakli için yeniden değerlendirdiğini bildirdi.

Kadının vakasını araştıran doktorlar, idrarda bu duruma benzer olarak etanol üretimi içeren bazı vakalara rastladılar ancak rastladıkları vakalar otopsi vakalarıydı ve canlı dışındaki deney ortamında çalışmalarını yaptılar. Bununla birlikte, daha önce bu hastalığa yakalanan insanlar nadirde olsa olmuştur ancak patolojinin büyük ölçüde bilinmeyen ve sıra dışı olan doğası nedeniyle bu hastalık olduğunu tespit edememiş olabilirler.