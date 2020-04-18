Nobel Ödüllü Virolog: Koronavirüs Laboratuvarda Üretildi

Dünyanın birçok noktasında hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ile ilgili tartışmalar durmak bilmiyor. Nobel Ödüllü Fransız Virolog, koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etti.

Dünya genelinde 2,2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 150 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir yandan virüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına aşı ve ilaç geliştirilmeye çalışılırken diğer yandan bu virüsün laboratuvar ortamında geliştirildiğine dair komplo teorileri ortaya atılıyor.

Virüsün laboratuvarda üretildiği yönünde iddiada bulunan isimlerden bir tanesi de Nobel Ödüllü Virolog Profesör Luc Montagnier oldu. Montagnier, koronavirüsün içerisinde AIDS’e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti.

Koronavirüs laboratuvarda üretildi iddiaları

Koronavirüsün RNA’sında HIV RNA’sına ait parçaların bulunduğunu söyleyen virolog, Fransız basınına yaptığı açıklamada “Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş” dedi.

Montagnier, bu değişikliği kimin yaptığı bilmediğini ancak virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Wuhan’daki laboratuvarlarda üretilmiş olabileceğini söylüyor. Virolog, amacın AIDS’e karşı aşı çalışmalarında kullanmak olabileceğini belirtiyor.

Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiası defalarca kez yalanlandı

Yukarıda da söylediğimiz gibi, koronavirüsün laboratuvar ortamlarında üretildiği iddiaları salgının ilk günlerinden bu yana komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılıyor. Bu kez bu iddiada bulunan Montagnier de tartışmalı çıkışlarıyla biliniyor.

Daha önce yapılan birçok çalışmada, koronavirüsün insanlara doğal yollarla bulaştığı ortaya konulmuştu. Dünya genelindeki birçok bilim insanı, bu yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretilmediğini dile getirdi.

Pastör Enstitüsü’nde virolog olan Etienne Simon-Loriere, Montagnier’in açıklamalarıyla ilgili olarak “Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?” diyor.

AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün keşfiyle 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Montagnier, daha önce verdiği aşı karşıtı ifadelerle de bilim dünyasında eleştiri oklarının hedefi olmuştu.