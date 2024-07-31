Olimpiyatlar’ın heyecanını yaşadığımız bu sene, belki de aklımıza bu etkinlikle ilgili pek çok soru getirdi. Mesela ilk Olimpiyat ne zaman yapılmıştı? Hangi alanlarda yarışmışlardı?

Her dört yılda bir, dünyanın dört bir yanından sporcular Olimpiyatların bir parçası olarak birçok farklı alanda yarışıyorlar ve ödüller alıyorlar.

Olimpiyatların tarihi ise tahmin edebileceğinizden epey eskiye dayanıyor. Gelin ilk Olimpiyat Oyunları nerede ve ne zaman yapıldı, hangi alanlarda yarıştılar hep birlikte bakalım.

Resmî olarak olmasa da ilk Olimpiyat Oyunu’nun Zeus’a ibadet etmek amacıyla yapıldığı söyleniyor.

Geçmiş yüzyıllarda farklı şehir devletlerine ve yerleşim yerlerine bölünmüş olan Yunanlılar, genellikle birbirleriyle savaş hâlindeydi. Bir süre sonra şehir devletleri, Olimpiyat Oyunları oynayabilmek için ateşkes ilan etti.

Antik Olimpiyat Oyunları, Zeus’un onuruna düzenlenen dinî ve sportif etkinliklerdi. MÖ 776’dan MS 393’e kadar devam etmişti. Disk atma, uzun atlama, cirit atma, güreş, boks gibi sporlar vardı. Kazananlar, zeytin dalından yapılan taçla ödüllendiriliyordu. O zamanlarda da dört yılda bir düzenleniyordu.

Resmî olarak ilk Olimpiyat Oyunları nerede ve ne zaman yapıldı?

I. Olimpiyat Oyunları olarak adlandırılan oyun, modern tarihte düzenlenen ilk uluslararası Olimpiyat Oyunları olarak kabul ediliyor. Fransız aristokrat Pierre de Coubertin tarafından, 1896 yılında düzenlenmişti ve Yunanistan’ın Atina şehrinde yapılmıştı.

Ülkelerin sayısına dair net bir veri olmasa da 14 ülkenin ve 240-280 arası sporcunun katıldığı tahmin ediliyor. Yarışmacıların %65’inden fazlası ise Yunanlıydı. Birincilere gümüş, ikincilere bakır, üçüncülere bronz madalya verilmişti.

Peki hangi alanlarda yarıştılar?

I. Olimpiyat Oyunları’nda yarışmacılar; atletizm, bisiklet, yüzme, jimnastik, güreş, halter, eskrim, atış ve tenis başta olmak üzere 43 farklı alanda yarıştı. Yarışmalara en az 60.000 izleyici de katılmıştı. Aralarında Yunanistan kraliyet ailesinin üyeleri de vardı. Oyunların organizasyonunda ve yönetiminde de önemli rol oynamışlardı.

Atletizmde 12 etkinliğin 9’unu Amerika Birleşik Devletleri, yüzmede 4 etkinliğin 2’sini Macaristan, bisiklette 6 etkinliğin 3’ünü Fransa kazandı. İşte bu koskoca miras, günümüzde hâlâ heyecanla sürdürülüyor.

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