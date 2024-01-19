Uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı, zorlu fırlatmanın ardından ilk kez konuştu. Gezeravcı'nın ilk sözleri, tüm gençler için önemli bir hatırlatma içeriyordu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dün gece başarıyla gerçekleştirilen fırlatma ile birlikte "uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı" olmayı başardı. Fırlatma başarılı olsa da Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması için hala yaklaşık bir günlük yolu bulunuyor. Tabii ki dileğimiz, Gezeravcı'nın sağ salim ISS'e ulaşması ve oradaki bilimsel çalışmalarını tamamlayıp yurda geri dönmesi.

Geçtiğimiz günlerde, Gezeravcı'nın uzaya çıktığında söyleyeceği ilk söz dahi gündem olmuştu. Sosyal medyada pek çok kişi Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözünü tahmin etmeye çalışmıştı. Ay'a ilk ayak basan kişi olan Neil Armstrong'un ilk cümlesini hepimizin ezbere bildiğini düşünürsek ilk cümlenin sembolik de olsa bir anlamı olduğunu ifade edebiliriz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü: İstikbal Göklerdedir

Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, milyonlarca Türk vatandaşının gözlerini dolduracak ve gelecek nesiller için güzel bir hedef ve hatırlatma olacak nitelikteydi. "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum" diyen Gezeravcı:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir"

Sözlerine İngilizce devam eden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" ifadelerini kullandı ve fırlatmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.