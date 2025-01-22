IMDb kurucusu Col Needham, 35 yıl sonra CEO koltuğundan ayrıldığını duyurdu. Santoro, şirketin yeni CEO’su olarak göreve başladı.

Amazon’a ait film, dizi ve ünlülerle ilgili kapsamlı veritabanı IMDb, kurucusu Col Needham’ın CEO’luk görevinden ayrıldığını duyurdu.

Needham’ın yerine, 2021 yılından bu yana baş işletme görevlisi olarak görev yapan Nikki Santoro getirildi. Santoro, IMDb’nin CEO’su olarak atanan ilk kadın oldu.

IMDb’nin ilk kadın CEO'su atandı

Nikki Santoro’nun CEO olarak atanması, IMDb için önemli bir dönüm noktası. Santoro, 2016 yılından bu yana şirketin büyümesinde önemli bir rol oynayarak IMDbPro üyeliği ve veritabanının genişletilmesinde etkili oldu. Kendisi, Amazon, Microsoft ve The Weather Channel gibi büyük şirketlerde de liderlik pozisyonlarında bulunmuştu. Santoro’nun yeni görevine başlaması ise IMDb’nin geleceği için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Col Needham, IMDb’yi 1990 yılında kurmuş ve yıllar içinde şirketi sektörde güçlü bir marka haline getirmişti. 35 yıl süren CEO’luk görevinden sonra Needham, IMDb’deki yeni görevine yürütme başkanı (executive chair) olarak devam edecek. Santoro’nun atanmasının ardından Needham, Santoro’nun bu pozisyona gelmesinin tamamen hak edilmiş bir karar olduğunu belirtti. Santoro’nun geçmişteki başarıları, şirketin geleceğine yön verecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor.