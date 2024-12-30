Kocaman bir yılı geride bırakırken birçok dizi ve film de seyrettik. Kimisi bizi kahkahaya boğdu, kimisi ise ağlamaktan içimizi çıkarttı. Peki öyleyse 2024'ü geride bırakmaya günler kala, izleyicilerden tam not alan film ve dizileri merak ediyor musunuz?

Belki dönüp dönüp tekrar izlediğimiz başyapıtlar kadar harika ve zamansız olmasalar da, bu sene içerisinde hayatımıza dahil olmuş en iyi film ve dizileri sizin için derledik. IMDb kullanıcılarından yüksek puanlar alarak büyük beğeni toplayan bu yapımlar, bakalım neymiş.

Seveni olduğu kadar elbette sevmeyenleri de çıkacak, ancak izleyicilerden de geçer not alan, birazdan sıralayacağımız film ve dizilere bir şans vermeniz gerekiyor, bizden demesi!

2024'te en çok beğeni alan dizi ve filmler:

Dune: Part Two

Deadpool & Wolverine

Furiosa: A Mad Max Saga

The Substance

Alien: Romulus

Shogun

Fallout

The Penguin

The Day of the Jackal

The Gentlemen

Dune: Part Two

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Bilim Kurgu, Macera Yıl : 2024

: 2024 Oyuncular: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani)

Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) Yönetmen: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve IMDb: 8.5

Frank Herbert'ın ünlü romanının ikinci kısmının bu uyarlamasında Paul Atreides, ailesinin intikamını almak ve Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirmek için Chani ve Fremenlerle güçlerini birleştiriyor. İmparatorluğun entrikaları ve çöl gezegeninin tehlikeleri arasında Paul, kaderiyle yüzleşirken insanlığın geleceğini şekillendirecek kararlar almak zorunda kalıyor.

Deadpool & Wolverine

Tür: Aksiyon, Komedi

Aksiyon, Komedi Yıl : 2024

: 2024 Oyuncular: Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine)

Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine) Yönetmen: Shawn Levy

Shawn Levy IMDb: 7.6

"Deadpool & Wolverine" (2024), Deadpool’un sıradan hayatının Zaman Varyans Otoritesi tarafından altüst olmasıyla başlıyor. Evreni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Deadpool, bu durumu engellemek için Wolverine’in yardımını arıyor. Wolverine başta isteksiz davranıyor, ancak ikili beklenmedik bir maceraya atılıyor. Deadpool’un esprileri ve Wolverine’in sert tavırları film boyunca dikkat çekiyor. Aksiyon ve mizahın iç içe geçtiği bu yapım, Marvel hayranlarına âdeta seyir zevki yaşatacak.

Furiosa: A Mad Max Saga

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Anya Taylor-Joy (Imperator Furiosa), Chris Hemsworth

Anya Taylor-Joy (Imperator Furiosa), Chris Hemsworth Yönetmen: George Miller

George Miller IMDb: 7.5

"Mad Max: Fury Road"un öncesini anlatan bir kıyamet sonrası bu aksiyon filmi, genç Furiosa’nın memleketinden kaçırılıp acımasız savaş lordu Dementus’un liderliğindeki çetenin eline düşmesini konu alıyor. Furiosa, çorak topraklarda hayatta kalmaya çalışırken Immortan Joe’nun hükmettiği Citadel’e ulaşıyor. İki tiran arasında çıkan güç savaşı sırasında Furiosa, evine dönmenin yollarını arıyor. Aksiyon dolu sahneleri ve derin karakter gelişimiyle film, Mad Max evrenine epik bir katkı sağlıyor.

The Substance

Tür: Korku, Gerilim

Korku, Gerilim Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley

Demi Moore, Margaret Qualley Yönetmen: Coralie Fargeat

Coralie Fargeat IMDb: 7.4

Film, kadınların mükemmelleştirilmiş bir versiyonunu yaratabilen bir maddeyi keşfeden ve bunu kullanarak gençliklerini geri kazanmayı uman bir kadının hikâyesini ele alıyor. Ancak bu maddeyi kullanmak, beraberinde beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar da doğuruyor. Başrollerinde Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in yer aldığı film, insan doğası, güzellik ve gençlik takıntısı üzerine derinlemesine düşünmeye zorlayan bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, stilize edilmiş görselliği ve güçlü temalarıyla dikkat çekiyor.

Alien: Romulus

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Bilim Kurgu, Korku Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Cailee Spaeny (Rain Carradine), Isabela Merced

Cailee Spaeny (Rain Carradine), Isabela Merced Yönetmen: Fede Álvarez

Fede Álvarez IMDb: 7.1

Fede Álvarez'in yönettiği ve Cailee Spaeny'nin başrolde yer aldığı 2024 yapımı bir bilimkurgu korku filmi 2142’de terk edilmiş bir uzay istasyonu Renaissance'da geçiyor. "Alien" ve "Aliens" filmleri arasında bir zaman diliminde geçen bu yapım, serinin köklerine sadık kalarak sevenlerine yeni bir hikâye sunuyor.

En çok beğenilen dizilerde ilk sıra Shogun’da.

Tür: Dram, Tarih

Dram, Tarih Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada

Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada Yönetmen: Justin Marks

Justin Marks IMDb: 8.6

James Clavell'in ünlü romanından uyarlanan bir tarihi drama dizisi Shogun, 17. yüzyılda İngiliz denizci John Blackthorne'un Japonya'ya düşmesiyle başlıyor. Blackthorne, burada samuray kültürünü keşfederken Japonya'nın güçlü feodal lordlarından biri olan Toranaga ile karşılaşıyor. Toranaga, politik entrikalar ve iktidar mücadelesi içinde yer alırken; Blackthorne ise yeni dünyasında hayatta kalmaya çalışıyor. Dizi, Japonya'nın feodal dönemine dair derin bir bakış sunarken görsel olarak da zengin bir atmosfer yaratıyor.

Fallout

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Bilim Kurgu, Macera Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Walton Goggins, Ella Purnell

Walton Goggins, Ella Purnell Yönetmen: Jonathan Nolan

Jonathan Nolan IMDb: 8.3

Fallout, popüler video oyun serisinden uyarlanan bir post-apokaliptik dizi olarak nükleer savaş sonrası hayatta kalanların zorlu yaşamlarını konu alıyor. Los Angeles'ta bir grup insan, sığınaklarda hayatta kalmaya çalışırken yeni dünya düzeni ve tehlikeleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Dizide dram ve gerilim dolu bir atmosfer oluşurken karakterlerin hayatta kalma mücadelesi ve yaşadıkları değişimlere de odaklanılmış durumda.

The Penguin

Tür: Suç, Dram

Suç, Dram Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Penguin)

Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Penguin) Yönetmen: Craig Zobel

Craig Zobel IMDb: 8.7

The Batman (2022) filminden sonra Gotham City'nin suç dünyasında Oswald Cobblepot'un yükselişini anlatan bu dizide, Penguin'in Carmine Falcone'un ölümünün ardından şehri kontrol etme çabalarını ve bu süreçte karşılaştığı zorluklarını izliyoruz. Koltuğa oturabilmek için acımasız rakipleriyle mücadele ederken, kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Colin Farrell, Oz Cobb karakterini canlandırırken dizi, suç, dram ve aksiyon dolu anlarla izleyiciyi sürüklüyor.

The Day of the Jackal

Tür: Gerilim, Suç

Gerilim, Suç Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Eddie Redmayne (The Jackal), Lashana Lynch (MI6 Ajanı Bianca Pullman)

Eddie Redmayne (The Jackal), Lashana Lynch (MI6 Ajanı Bianca Pullman) Yönetmen: Brian Kirk

Brian Kirk IMDb: 8.2

1960'larda, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e suikast düzenlemeyi planlayan gizemli bir suikastçının hikâyesini anlatan dizice suikastçı, son derece profesyonel ve soğukkanlı bir katildir. Ama onun peşine düşen İngiliz istihbarat subayı Bianca Pullman, onu yakalamaya son derece kararlıdır. Dizi, bu iki karakterin zihin savaşlarını ve gerilim dolu kovalamacalarını izletirken zekice planlanmış bir suikastın ve onu engellemeye çalışan istihbarat örgütünün mücadelesini derinlemesine keşfetmemizi sağlıyor.

The Gentlemen

Tür: Aksiyon, Komedi

Aksiyon, Komedi Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Theo James (Eddie Halstead), Kaya Scodelario (Susan "Susie" Glass), Daniel Ings (Lord Frederick "Freddy" Horniman)

Theo James (Eddie Halstead), Kaya Scodelario (Susan "Susie" Glass), Daniel Ings (Lord Frederick "Freddy" Horniman) Yönetmen: Guy Ritchie

Guy Ritchie IMDb: 8.0

Guy Ritchie'nin 2019 yapımı aynı adlı filminden uyarlanan bu suç draması dizisi, İngiltere'nin suç dünyasında adını duyurmuş Mickey Pearson'un uyuşturucu imparatorluğunun sarsılmaya başlaması ve ona karşı kurulan komploları konu alıyor. Mickey, büyük servetini ve gücünü korumak için mücadele ederken arka planda iş yapanlar, yozlaşmış politikacılar ve suçlu gruplar birbirleriyle çatışmaya giriyor. Aksiyon, gerilim ve komedinin harmanlandığı bu dizi, karmaşık karakterler ve sürükleyici bir hikâye sunuyor.

Siz içlerinden en çok hangisini beğendiniz?

İlginizi çekebilir: