IMEI kayıt ücretlerinin 6.091 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesi, özellikle de Gürcistan tarafındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile hem KDV'ye hem yurt dışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt ücretlerine hem de diğer harç ücretlerine zam geldiğini aktardık. Alınan karar en çok IMEI kayıt ücretini etkiledi çünkü bugüne kadar 6.091 TL olarak ödenen ücret, yarın sabah itibarıyla 20 bin TL olarak ödenecek.

Tabi bunu duyan vatandaş, zamdan etkilenmemek için önce e-Devlet'e hücum etti. Ancak BTK'nın sistemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmet verilemedi ve sistem çöktü. Gelen son haberler, vatandaşın bu kez de sınır kapılarına koştuğunu ortaya koyuyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan gelen görüntüler, ucuza telefon aldığını düşünürken cebinden fazladan 13.909 TL çıkacağını öğrenen vatandaşın ne hale düştüğünü göstermesi açısından ibretlik.

İşte Sarp Sınır Kapısı'ndaki son durum:

Diyelim ki Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a geçtiniz. Uygun fiyatlı olarak da iPhone 14 alıp Türkiye'ye geri döndünüz. Giriş yaptığınız günden itibaren 120 gün içerisinde BTK sistemi üzerinden IMEI kaydı yaptırmanız gerekiyor. İşte bu noktada bugüne kadar 6.091 TL ödeniyordu. Yarın itibarıyla 20.000 TL ödenecek olması, vatandaşı bu hale sokmuş durumda.

Sırp Sınır Kapısı'ndaki durumu daha iyi anlayabilmek adına Twitter'da tarama yaptık. Yapılan bazı paylaşımlar gerçekten düşündürücü. Öyle ki kuyruğun Artvin Hopa'ya kadar uzandığı söyleniyor. İddiaya göre Sarp Sınır Kapısı'nın dışındaki kuyruk bile 17 kilometreyi aşmış durumda.

Bu arada; yine bölgeden gelen iddialara göre yoğunluğun tek nedeni satın alınan telefonların kaydını yaptırmak değil. Bazı vatandaşlar, hemen şimdi Gürcistan'a geçip, telefon alıp gelmek için harekete geçmiş durumdalar.