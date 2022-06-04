Yazıştığınız kişilerin yaptığı imla hatalarından takıntı seviyesinde rahatsız olan biriyseniz bu test sayesinde takıntınız azalacaktır. Çünkü imla konusunda o kadar da iyi olmadığınız gerçeğiyle yüzleşeceksiniz!

Evet, Demet Akalın sallasa bile bir tane dahi doğru yapamayacaktır ancak 20 soruluk bu zorlu test sizi de epey zorlayacaktır, 10 doğru yapabilmeniz bile büyük başarı. Türkçe öğretmenlerinin de fire vereceği bu test, öz güveninizi bir hayli düşürecek.

TDK'yi referans aldığımız bu testte bakalım 20'de 20 yapabilen çıkacak mı? İşte o sorular:

1. Daha ilk soruda elendiyseniz teste devam etmeniz önerilmez.

DOĞRUSU

2. Bunu hâlâ doğru yazamayanlar var ne yazık ki.

DOĞRUSU

3. Ayrı mı, bitişik mi yazılır?

DOĞRUSU

4. En sık yapılan hatalardan biri.

DOĞRUSU

5. İpucu: İngilizcesini düşünün. (Hayır, orada kesme işareti yok)

DOĞRUSU

6. Emre Aydın'ın albümünde yanlış yazılmıştı.

DOĞRUSU

7. Sıra dışı bir soru! Acaba soruda bir yazım hatası var mı?

DOĞRUSU

8. Kolay bir soruyla devam edelim.

DOĞRUSU

9. Birinin anlamı "alçak gönüllü", diğerinin anlamı ise "birbirine paralel olan". Peki "alçak gönüllü" anlamında kullandığımız sözcük hangisi?

DOĞRUSU

10. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.

DOĞRUSU

11. Bunu doğru bilemeyen editörlerimiz kovuldu.

DOĞRUSU

12. İmla konusunda üstad mısınız, yoksa üstat mı?

DOĞRUSU

13. Test sonucu kötü çıkanların birazdan yapacakları şey.

DOĞRUSU

14. Çok basit bir soru!

DOĞRUSU

15. Herkesin evinde olan bir eşyanın nasıl yazıldığını biliyor olmalısınız.

DOĞRUSU

16. Doğrusunu bilenleri bile şüpheye düşüren şıklar.

DOĞRUSU

17. İlkokul bilgisi ama yanlış yazan yazana.

DOĞRUSU

18. Bu soruda hata yapacak olanların oranı en az %99.

DOĞRUSU

19. Sinir bozucu hatalardan biri.

DOĞRUSU

20. Bunun doğrusunu şu an öğrenseniz bile iki dakika sonra unutacaksınız.