Demet Akalın'ın Bir Soru Bile Bilemeyeceği Bu İmla Testinde Kaçta Kaç Yapabileceksin?

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Yazıştığınız kişilerin yaptığı imla hatalarından takıntı seviyesinde rahatsız olan biriyseniz bu test sayesinde takıntınız azalacaktır. Çünkü imla konusunda o kadar da iyi olmadığınız gerçeğiyle yüzleşeceksiniz!

Evet, Demet Akalın sallasa bile bir tane dahi doğru yapamayacaktır ancak 20 soruluk bu zorlu test sizi de epey zorlayacaktır, 10 doğru yapabilmeniz bile büyük başarı. Türkçe öğretmenlerinin de fire vereceği bu test, öz güveninizi bir hayli düşürecek.

TDK'yi referans aldığımız bu testte bakalım 20'de 20 yapabilen çıkacak mı? İşte o sorular:

1. Daha ilk soruda elendiyseniz teste devam etmeniz önerilmez.

imla testi

DOĞRUSU

2. Bunu hâlâ doğru yazamayanlar var ne yazık ki.

türkçe soruları

DOĞRUSU

3. Ayrı mı, bitişik mi yazılır?

yazım hataları

DOĞRUSU

4. En sık yapılan hatalardan biri.

nasıl yazılır

DOĞRUSU

5. İpucu: İngilizcesini düşünün. (Hayır, orada kesme işareti yok)

türkçe imla

DOĞRUSU

6. Emre Aydın'ın albümünde yanlış yazılmıştı.

imla konuları

DOĞRUSU

7. Sıra dışı bir soru! Acaba soruda bir yazım hatası var mı?

sıra dışı nasıl yazılır

DOĞRUSU

8. Kolay bir soruyla devam edelim.

anbean nasıl yazılır

DOĞRUSU

9. Birinin anlamı "alçak gönüllü", diğerinin anlamı ise "birbirine paralel olan". Peki "alçak gönüllü" anlamında kullandığımız sözcük hangisi?

mütevazı nasıl yazılır

DOĞRUSU

10. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.

art arda nasıl

DOĞRUSU

11. Bunu doğru bilemeyen editörlerimiz kovuldu.

tdk

DOĞRUSU

12. İmla konusunda üstad mısınız, yoksa üstat mı?

kelimelerin yazılışları

DOĞRUSU

13. Test sonucu kötü çıkanların birazdan yapacakları şey.

acıtasyon nasıl yazılır

DOĞRUSU

14. Çok basit bir soru!

ne idüğü belirsiz

DOĞRUSU

15. Herkesin evinde olan bir eşyanın nasıl yazıldığını biliyor olmalısınız.

sözcüklerin yazılışları

DOĞRUSU

16. Doğrusunu bilenleri bile şüpheye düşüren şıklar.

tdk yazım

DOĞRUSU

17. İlkokul bilgisi ama yanlış yazan yazana.

ki bağlacı

DOĞRUSU

18. Bu soruda hata yapacak olanların oranı en az %99.

imla kılavuzu

DOĞRUSU

19. Sinir bozucu hatalardan biri.

sözlük

DOĞRUSU

20. Bunun doğrusunu şu an öğrenseniz bile iki dakika sonra unutacaksınız.

egzoz

DOĞRUSU
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