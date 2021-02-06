Sohbet Ederek İngilizce Öğreten 7 Mobil Uygulama

Zamanınızı verimli ve faydalı geçirebileceğiniz; yabancılarla tanışıp kaynaşabileceğiniz, bunu yaparken de İngilizce seviyenizi geliştirebileceğiniz uygulamaları sizin için listeledik.

Bir dili en iyi öğrenme yolu ona maruz kalmaktır. Öğrenmek istediğiniz dile oyunlar, diziler, filmler ve hatta şarkılar sayesinde ne kadar çok maruz kalırsanız, dili o kadar o kadar hızlı öğrenirsiniz.

Türk insanı olarak İngilizce konusunda en büyük derdimiz “Anlıyorum ama konuşamıyorum”. Kendi çevremizde de yanlış yaparım çekincesinden dolayı İngilizce konuşamadığımız için de İngilizcemizi geliştiremiyoruz. Başkaları ile konuşup İngilizcenizi geliştirebileceğiniz mobil uygulamaları derledik.

Başkaları ile konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz sohbet uygulamaları:

Speaky

WorldTalk

Andy English

Idyoma Chat

Tandem

Eigooo

Hallo

Yeni kültürler öğrenmek için Speaky

Puanı: 3,8

Geliştiricisi: Altissia

Fiyatı: Ücretsiz

Dünya üzerinde 180 ülkeden insanla, 110’dan fazla dil konuşabileceğiniz bu İngilizce chat uygulamasıyla kendiniz için en uygun dil partnerinizi bulabilirsiniz. Uygulamayı kullanan kullanıcılar ana dilleri konusunda size yardımcı olurken, bu programda siz de kendi anadilinizi yeni arkadaşlarınıza öğretebilirsiniz.

Çokça sosyalleşemediğimiz pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından yeni arkadaşlar edinebilir ve dil değişim yapabilirsiniz. Farklı dil konuşanlarını bir araya getiren bu uygulama sayesinde ana dilinizi öğrenmek isteyen biriyle konuşarak pratik yapmasını sağlar ve yanlışlarını düzeltirsiniz.

İnsanlarla tanışmak için 'swipe' mantığı ile çalışan WorldTalk:

Puanı: 4,3

Geliştiricisi: Zero Technology

Fiyatı: Ücretsiz / Aylık Ödeme

WorldTalk da bir önceki uygulamamız gibi sizi farklı ülkelerden farklı kişilere bağlıyor. Uygulama sayesinde tanıştığınız uluslararası arkadaşlarınızla farklı kültürler öğrenebilirsiniz. İngilizce öğrenimini eğlenceli hale getiren Weworld, swipe mantığı ile çalışıyor.

Uygulamaya kayıt olurken anadilinizi ve öğrenmek istediğiniz dili belirtiyorsunuz. WorldTalk, bu seçenekleri değerlendirerek sizin için en uygun dil partnerini önünüze çıkarıyor. Yaş koruma özelliği ile 17+ insanlar bu İngilizce chat uygulaması kullanıp yaşıtlarıyla konuşarak dil gelişimlerine katkıda bulunabiliyorlar.

Worldtalk uygulaması ücretsiz kullanılabiliyor. Fakat aylık üyelik ile ek özelliklere erişebilirsiniz. Aylık üyeliğiniz ile sizinle bağlantı kurmak isteyen kişileri görebilirsiniz. Bilgileriniz favori olarak seçtiğiniz ülkelerde tercihen önde gösterilir ve sınırsız kaydırma şansına sahip olursunuz.

İnsanlarla değil, yapay zeka ile konuşup dil geliştirmek için Andy English:

Puanı: 4,7

Geliştiricisi: Andrey Pyankov

Fiyatı: Ücretsiz / Aylık Ödeme

İngilizcenizi geliştirebileceğiniz İngilizce chat uygulamalarından en ilginci Andy English, çünkü kendisi bir bot. Yani Andy English ile konuşurken aslında bir bilgisayarla konuşuyorsunuz.

Andy bu bağlamda hem arkadaşınız, hem de özel İngilizce öğretmeniniz oluyor. İngilizcenizi mesajlaşarak, yeni kelimeler öğrenerek, dil bilgisi kurallarına çalışarak ve öğrendiğiniz dil hakkında oyunlar oynayarak geliştirmenize yardımcı oluyor.

Size İngilizceyi öğretecek kişileri bulan uygulama: Idyoma Chat

Puanı: 3,6

Geliştiricisi: Idyoma, LLC

Fiyatı: Ücretsiz

Idyoma yeni bir dili öğrenmek ya da ustalaşmayı umdukları her dilde akıcı bir konuşmaya sahip olmak isteyen insanları bir araya getiren bir uygulama. Idyoma da, Weworld gibi kaydırma ile işliyor.

Halihazırda bildiğiniz dili ve öğrenmek ya da ustalaşmak istediğiniz dili seçtiğinizde önünüze eşleşebileceğiniz dil partnerlerinizi çıkarıyor. Bu şekilde, karşılıklı olarak dil partnerinizle birbirinize fayda sağlayarak, birbirinizin ana dillerini konuşarak sırayla birbirinize kendi dilinizi öğretebilirsiniz.

iOS'un en bu konudaki en iyi uygulamalarından biri - Tandem (Android'de de var):

Puanı: 4,2

Geliştiricisi: Tripod Technology

Fiyatı: Ücretsiz

Tandem, dil değişimi uygulaması olmasına rağmen aslında karşılıklı olarak dil öğrenme aktivitesine verilen ismin ta kendisi. Yani bütün bu uygulamaların da çıkışında rol oynamış bir sistem Tandem.

Uygulamaya gelirsek de; milyonlarca üyesiyle, Tandem insanların en fazla kullandığı dil değişimi uygulaması. Uygulama, dünyanın dört bir yanından dil öğrenen insanları ücretsiz olarak buluşturuyor.

Sohbet ettiğiniz kişi yaptığını yanlışları düzeltiyor: Eigooo

Puanı: 4,8

Geliştiricisi: Eigooo

Fiyatı: Ücretsiz / Aylık Ödeme

Eigooo uygulaması anadili İngilizce olan öğretmenlerle konuşmanıza olanak sağlıyor. Birebir ders gibi düşünebileceğiniz oturumlar için önceden herhangi bir randevu almanıza da gerek yok. Diğer İngilizce chat uygulamaları gibi Eigooo’da da sohbet ettiğiniz kişi yaptığınız yanlışlarınızı düzeltiyor.

Bu uygulamayı diğer chat programlarından ayıran bir özelliği var. Araştırmalara göre 3 ay boyunca Eigoo uygulamasını kullanan kişilerin Avrupa Dilleri Ortak Programına göre oluşturulan dil öğrenme kriterlerini yerine getirmesiyle, kullanıcılar İngilizce seviyelerini 1 adım ileriye taşıyorlar.

Uygulama ücretsiz olmasına rağmen Premium versiyonunu almazsanız, size kullanabileceğiniz sadece 20 adet mesaj hakkı veriyor. Bu da chat yaparak İngilizce öğreten ya da geliştiren bir uygulama için oldukça az. Eigooo’nun premium versiyonunu aldığınızda ise 7/24 olarak öğretmenlerle mesajlaşabiliyorsunuz.

Diğer insanlarla birlikte aynı sınavlara hazırlanabilirsiniz: Hallo

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Hallo, Inc

Fiyatı: Ücretsiz

Hallo uygulaması size tek tıkla kendi seviyenizdeki İngilizce öğrenen insanları getiriyor. Yukarıdaki diğer uygulamalardan farklı karşınızdaki insanın da sizinle aynı seviyede olması. Anadili İngilizce olan insanları da seçebilmenizin yanı sıra sizinle aynı seviyedeki insanlarla konuşmaya çalışmak çok daha eğlenceli.

Karşılıklı konuşma tarzında ilerleyen bu öğrenim biçiminde yeni kültürler hakkında bilgi sahibi olabilir ve bildiklerinizi aktarabilirsiniz. Konuşmalarınızı birebir ve grup dersleri olarak yapabilirsiniz.

Uygulama sizi kendi seviyenizdeki insanlarla eşleştirdiği gibi sizinle aynı seviyede sınavlara hazırlanan insanlarla da eşleştiriyor. Böylece dünya üzerinde sizin gibi IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlanan insanlarla da eşleşebilir ve bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.